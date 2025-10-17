Gobierno de José Jerí evaluará otorgar apoyo económico a deudos de Eduardo Ruiz, afirma ministro de Justicia

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, anunció la creación de un grupo de trabajo multisectorial que se encargará de elaborar una propuesta de decreto de urgencia para brindar apoyo económico a la familia del joven fallecido Eduardo Ruiz Sáenz, y a los heridos de la manifestación del miércoles 15 de octubre en Cercado de Lima.

Primero Consejo de Ministros

Luego de una primera sesión del Consejo de Ministros, liderada por el presidente José Jerí y el premier Ernesto Álvarez. En declaraciones a los medios de comunicación el titular del Minjusdh lamentó "profundamente el fallecimiento" de un manifestante y expresó en nombre de Ejecutivo su solidaridad con los heridos.

Martínez detalló que la formación del grupo de trabajo fue aprobada a través de una resolución ministerial en el Consejo de Ministros y tendrá como único fin la elaboración de la propuesta para el apoyo económico.

Sumado a ello, el ministro resaltó que la defensa pública del Minjusdh ya garantizó el derecho a la defensa de los manifestantes detenidos como de las personas que resultaron heridas en los disturbios.

"Respecto a la declaratoria del Estado de Emergencia, como ha señalado nuestro premier, vamos a esperar los informes necesarios para poder dar impulso a esta medida que se verá anunciada en los próximos días", explicó.

Estado de emergencia

El titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez se pronuncio ante la reciente manifestación nacional del 15 de octubre, el fallecimiento de un ciudadano por parte de un efectivo policial y la problemática de inseguridad ciudadana tras la primera reunión de la PCM en Palacio de Gobierno.

"Hemos entrado en un tema fundamental para este gobierno que es el acercamiento a la problemática de la criminalidad que sufre la población. En ese sentido vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia, por lo menos, Lima Metropolitana", anunció Álvarez.

Álvarez indicó que esta futura declaratoria no busca ser una medida más. "A diferencia de otras ocasiones no puede ser, simplemente, una declaratoria, etérea, subjetiva que no sirva para el ciudadano en común".

El anuncio de las medidas que incluiría el inicio del estado de emergencia serían brindadas en las próximas horas, tras el acuerdo entre los ministros de Estado del gobierno de José Jerí.

En este contexto anunció el ministro del Justicia, Walter Martínez, que se busca brindar apoyo económico a los deudos del fallecido y heridos en la protesta del 15 de octubre.