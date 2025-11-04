Presentan moción de censura contra Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Ruth Luque presentó una moción de censura contra Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente y actual presidente encargado del Congreso de la República.

El pedido se sustenta en que Rospigliosi no habría asumido responsabilidad política por el uso de una cámara del Parlamento durante un mitin de Keiko Fujimori, donde la lideresa de Fuerza Popular anunció su precandidatura presidencial.

Según el documento parlamentario, la moción se basa en el artículo 68 del Reglamento del Congreso, que faculta a los legisladores a solicitar la censura de los miembros de la Mesa Directiva cuando estos no garantizan la idoneidad y transparencia en sus funciones.

Ruth Luque argumenta que la actuación de Rospigliosi "no garantiza el respeto irrestricto al principio de neutralidad electoral", pues el uso de un equipo del Congreso en un evento partidario representa un conflicto de intereses, al pertenecer el vicepresidente a la misma agrupación política beneficiada.

Moción por falta de responsabilidad política

En su exposición de motivos, Luque sostiene que Rospigliosi no ha querido asumir responsabilidades políticas respecto a lo ocurrido con el uso de una cámara institucional en un evento de Fuerza Popular.

Para la legisladora, el hecho compromete la imagen del Congreso y pone en duda la independencia que debe mantener frente a los partidos.

La moción recuerda que el principio de neutralidad electoral es un deber que rige a todas las autoridades del Estado durante los procesos electorales, y que su vulneración puede afectar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Además, el documento enfatiza que la bancada Fuerza Popular había prometido no buscar beneficios políticos durante la actual crisis institucional, compromiso que, según la moción, Rospigliosi estaría incumpliendo al no deslindar de los actos ocurridos.

Contexto político y llamado a la ética institucional

La moción de censura fue presentada tras la vacancia de Dina Boluarte el 10 de octubre de 2025, que llevó a José Enrique Jeri Oré a asumir la presidencia de la República y a Fernando Rospigliosi la presidencia interina del Congreso. Desde ese cargo, se le exige mantener una postura neutral frente a cualquier actividad partidaria.

Luque manifestó que el Congreso debe "dar ejemplo de ética pública" y no permitir que se usen recursos del Estado para fines proselitistas. "La transparencia y la imparcialidad deben ser pilares del Parlamento", señaló.

De aprobarse, la moción significaría la destitución de Rospigliosi del cargo de primer vicepresidente del Congreso, lo que abriría un nuevo proceso de elección dentro de la Mesa Directiva.

El debate y votación de la censura dependerán ahora de la decisión del pleno, que deberá evaluar si los hechos atribuidos a Rospigliosi constituyen una falta política grave o un error administrativo.