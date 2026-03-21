Presidente José Balcázar descartó en Exitosa estar enfermo: "Estoy actualmente lúcido"

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el presidente José Balcázar desmintió los rumores sobre posibles afectaciones a su salud, asegurando que se siente lúcido y que es capaz de razonar bien a pesar de su avanzada edad.

Presidente Balcázar descartó en Exitosa estar enfermo

El presidente de transición José María Balcázar aseguró encontrarse bien de salud y con plena lucidez, descartando por completo las versiones que afirmaban que habría sufrido una recaida debido a una neumonía aguda complicada con afecciones cardíacas, según información de un medio local.

"Me han creado unas situaciones de que estoy enfermo. La verdad es que estuve enfermo hace mucho tiempo como todo el mundo con una enfermedad, pero yo estpy actualmente lúcido, aquí el público me puede ver y constatar.Estoy razonando muy bien y cada vez me siento mejor".

Bajo esa premisa, resaltó ser un hombre que está muy ligado a la lectura y a la cultura lo que le ayuda a mantener saludable su cociente intelectual. Con esta afirmación el mandatario peruano, quien es el más longejo en asumir dicho cargo, afirmó encontrarse en óptimas condiciones en su estado de salud.

Presidencia desmiente hospitalización de José Balcázar

Este sábado 21 de marzo, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que se pronuncia acerca del estado de salud del mandatario José María Balcázar Zelada debido a que las constantes informaciones que circulan en redes sociales afirmaban que se encontraba hospitalizado lo que no le permitía cumplir sus funciones.

Desde la Presidencia de la República desmentimos las informaciones que vienen circulando en redes sociales, en las que se afirma que la salud del presidente de la República, José María Balcázar, se encuentra en una grave situación.

El presidente Balcázar se encuentra trabajando... pic.twitter.com/dv2OIe69sJ — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 21, 2026

Sobre ello la institución descartó que el jefe de Estado haya ingresado a un centro de salud y que su bienestar se haya visto afectado. Todo lo contrario, aseguró que viene ejerciendo sus actividades con total normalidad.

"Desde la Presidencia de la República desmentimos las informaciones que vienen circulando en redes sociales, en las que se afirma que la salud del presidente de la República, José María Balcázar, se encuentra en una grave situación. El presidente Balcázar se encuentra trabajando con total normalidad y continuará cumpliendo con las actividades de su agenda oficial", se lee en una publicación de su cuenta oficial de X.

Afirmando que se encuentra lúcido y bien de salud, el presidente José María Balcázar descartó por completo aquellas versiones que afirmaban que su estado de salud se había visto mermado por un cuadro de neumoní agua con la presencia de afecciones cardíacas. Por el contrario, subrayó estar en óptimas condiciones para ejercer sus funciones hasta el final de su mandato.