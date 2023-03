'Que nadie me la toque': Congresista Edwin Martínez reconoce que volvería a agredir a alguien "si es que me mentan la madre"

23/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, aseguró que volvería a agredir a quien le "menta la madre", tal y como lo hizo en una violenta gresca que protagonizó junto a un manifestante, durante su estadía en la región Arequipa.

"Si es que me mentan la madre, lo digo pidiéndole disculpas a toda la gente. Antes de ser político, yo soy un ser humano, padre, hijo y voy a vivir eternamente agradecido con mi madre. A ella que nadie me la toque", aseveró en diálogo con Nicolás Lúcar.

"Estamos institucionalizando la agresión"

El legislador acciopopulista lamentó que la población use su posición política para agredir a los políticos, al recordar que este tipo de agresiones no solo pasan con él sino también con ministros de Estado que vienen recorriendo las diferente regiones para atender a los ciudadanos afectados por las intensas lluvias.

En ese contexto, volvió a referir su afecto hacia su madre, quien, según indicó, falleció el año pasado. "A mí me pueden decir ladrón u homosexual pero sí me afecta cuando me mentan la madre", reiteró.

Edwin Martínez en contra del adelanto de elecciones

Por otro lado, se mostró en contra del adelanto de elecciones generales y consideró que la gestión de la presidenta Dina Boluarte debería continua hasta el 2026 para no desestabilizar el país. Cabe precisar que la representación nacional no llega a un consenso sobre este tema, a pesar de haberlo visto en el pleno reiteradas veces, por iniciativas tanto del Ejecutivo como del Congreso.

"Considero que lo más razonable es que Dina Boluarte se quede hasta el 2026, para no desestabilizar el país, sino vamos a generar mayor convulsión si estamos viendo constantemente el tema electoral cuando hay necesidades tan fundamentales de vida. Hoy se tiene que ir a trabajar al norte, se tiene que calmar ese malestar de la población en el sur, y para eso hay que trabajar y generar desarrollo", expresó firmemente.

Edwin Martínez se agarró a golpes con un manifestante

El pasado 21 de marzo, el parlamentario Edwin Martínez acudió a participar de una mesa de trabajo con los consejeros sobre temas de Salud y Transporte, por lo que fue abordado por manifestantes que alegaron rechazar su gestión, esto en la ciudad de Arequipa.

Repentinamente, un hombre le arrojó un huevo y lo golpeó, por lo que el congresista enojado accionó de la misma manera, hasta el punto de que efectivos de la policía tuvieron que intervenir.