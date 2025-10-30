RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Durante mitin

Keiko Fujimori OFICIALIZA su precandidatura a la Presidencia de la República para 2026

Keiko Fujimori encabeza la fórmula presidencial bajo su partido Fuerza Popular con miras a las elecciones 2026. Se trata de la cuarta postulación durante toda su carrera política.

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/10/2025

Desde Huanchaco, Trujillo, Keiko Fujimori oficializó su precandidatura a la Presidencia de la República. La lideresa de Fuerza Popular encabeza la plancha presidencial junto a Miguel Torres y Luis Galarreta. Varios de los actuales congresistas buscarían llegar al nuevo Parlamento Bicameral.

Keiko Fujimori anunció su precandidatura

El partido político Fuerza Popular ya cuenta con su candidata presidencial para las Elecciones Generales 2026. Keiko Fujimori anunció su precandidatura a la Presidencia de la República desde la ciudad de Trujillo durante un mitin partidario, junto a otras figuras políticas y familiares.

"Por eso me dirijo a los jóvenes y adultos, a los emprendedores, a los trabajadores, a los peruanos que viven aquí en nuestro país o los muchos que viven en muchas partes del mundo. Yo los convoco, queridos amigos, los convoco a trabajar unidos", señaló.

Para más adelante continuar con su discurso y anunciar que encabezará la plancha presidencial de su partido.

"Quiero anunciar mi decisión de ser candidata a la presidencia de la República por Fuerza Popular (...) y quiero hacer solo unas precisiones, yo me lanzó solo a la presidencia, no al senado porque no quiero premios consuelos porque no quiero ni necesito inmunidad"

Noticia en desarrollo...

