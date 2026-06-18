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Programada para el 19 de junio

Roberto Sánchez participará de la movilización 'En defensa del voto popular': "Este proceso no ha acabado"

El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, convocó a la movilización 'En defensa del voto popular' y anunció su participación asegurando que el proceso electoral de la segunda vuelta aún no ha terminado.

Roberto Sánchez participará de marcha convocada para este 19 de junio.
Roberto Sánchez participará de marcha convocada para este 19 de junio. (Difusión)

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 18/06/2026

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Roberto Sánchez parece que no se rendirá en su lucha por llegar a la presidencia de la República a pesar de que los resultados de la ONPE dicen todo lo contrario. Esta vez, el candidato presidencial por Juntos por el Perú convocó a todos sus votantes y seguidores a participar de la movilización convocada para este viernes 19 de junio en el centro de la capital.

Además, el aún congresista anunció su participación en esta jornada de protesta 'En defensa del voto popular' en el marco de la democracia y el derecho constitucional afirmando que será completamente pacífica.

"Nuestro pueblo y nosotros, de la manera más responsable y ordenada, llamando a la movilización pacífica que ha iniciado en autoconvocatorias en diferentes regiones, hoy nosotros nos sumamos a esta convocatoria formal y llamamos a que esta jornada de movilización, en el marco de la ley, de la democracia y el derecho constitucional a la protesta pacífica, lo será así", indicó.

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