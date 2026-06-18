Keiko retornó al Perú a poco de finalizar conteo de votos de la segunda vuelta: Así fue recibida en el aeropuerto

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras ausentarse por unos días del país debido a un viaje familiar junto a su hija mayor, la candidata presidencial Keiko Fujimori retornó al Perú a poco de finalizar el conteo de votos de la segunda vuelta electoral. Al arribar fue recibida en el aeropuerto por simpatizantes.

Keiko Fujimori ya se encuentra en el Perú tras viaje familiar

La Segunda Elección Presidencial se encuentra a poco de su desenlace mientras el panorama en el conteo de votos evidencia que la lideresa de Fuerza Popular continúa tomando la batuta en la contienda con una ventaja amplia frente a su contendor Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú.

En medio de dicho escenario, la aspirante a la Presidencial del Perú volvió al país luego una salida al exterior en compañía de su primera primogénita. De acuerdo a lo informado por el diario Perú 21, ella arribó a territorio nacional la noche del último, miércoles 17 de junio.

En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Keiko Fujimori tuvo una fraterna acogida por simpatizantes del partido político que encabeza e inclusive accedió a posar junto a ellos para tomarse fotografías, de acuerdo a las imágenes registradas por el antes mencionado diario local.

Cabe señalar, que su retorno al país se establece cuando el escrutinio de la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026 supera un poco más del 99% en el que ella cuenta con el 50.107% (9'157,631 votos), mientras que Roberto Sánchez tiene 48.893% (9'118,516 votos), hasta el cierre de esta nota.

Keiko Fujimori anunció viaje en medio de segunda vuelta electoral

El pasado 13 de junio, Keiko Fujimori utilizó sus redes sociales oficiales para anunciar que dejaría el Perú por unos días debido a que ya tenía pactado un viaje al extranjero junto a su hija Kyara a un país que no detalló.

En ese mismo mensaje aseguró que se mantendría atenta y comunicada con los integrantes de su organización política para conocer cómo iban los resultados de las elecciones 2026 que proporciona la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa", escribió en la descripción de un post.

Es así que, la noche del último miércoles la candidata presidencial Keiko Fujimori regresó al Perú luego de un viaje familiar que realizó junto a su hija mayor. Al arribar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ella fue recibida por simpatizantes y posó junto a ellos para tomarse fotos.