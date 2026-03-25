Debate Presidencial: Herbert Caller promete indultar a Fernando 'Popy' Olivera tras ser denunciado

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante el reciente debate presidencial, una de las intervenciones que más repercusión generó fue la de Herbert Caller, quien abordó la problemática de la criminalidad y la presencia de mafias en el país. En ese contexto, el candidato no solo cuestionó el accionar de estos grupos, sino que también hizo una promesa directa relacionada con Fernando Olivera, figura política conocida como 'Popy'.

Caller vinculó la lucha contra mafias con una eventual persecución política, señalando que estos grupos reaccionan cuando son confrontados públicamente. Su intervención generó atención inmediata al plantear un escenario en el que Olivera podría enfrentar consecuencias judiciales por sus declaraciones previas en campaña.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | Ante una posible demanda contra Fernando Olivera, por afirmaciones que hizo durante el debate del lunes, Herbert Caller aseguró que, de llegar a gobernar, lo indultará si llegar a ser apresado. "Me comprometo 'Popy', que te indultaré si te sentencian",... pic.twitter.com/Ujop2lT0hH — Exitosa Noticias (@exitosape) March 26, 2026

Promesa de indulto en pleno debate

En la parte más comentada de su participación, donde Caller afirmó: "Estas mafias cuando se les dicen algo, actúan. Y lo quieren meter preso a 'Popy'", en referencia a la situación de Olivera. Acto seguido, añadió: "Yo me comprometo, Popy, que te indultaré si te sentencian a la cárcel. Yo lo prometo, va a ser así."

Según el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, estas declaraciones se dieron en un bloque donde los candidatos exponían propuestas frente a la inseguridad ciudadana. Sin embargo, el anuncio de un posible indulto trasladó la discusión hacia el uso de facultades presidenciales en casos judiciales concretos.

El indulto en el Perú es una atribución del presidente, pero está sujeto a procedimientos y evaluaciones. Por ello, prometer su aplicación de forma anticipada genera cuestionamientos sobre la independencia de poderes y el respeto a los procesos judiciales en curso.

Denuncias y contexto político

La promesa de Caller reabrió la discusión sobre el uso del indulto presidencial. Este mecanismo es una facultad del jefe de Estado, pero está sujeto a procedimientos legales y criterios establecidos, por lo que no puede aplicarse de manera inmediata ni automática.

En ese sentido, especialistas han señalado que anticipar un indulto en campaña puede generar cuestionamientos sobre la independencia de poderes, especialmente cuando se refiere a procesos que aún no tienen una sentencia firme. La declaración, sin embargo, fue planteada por el candidato como una respuesta política frente a lo que considera una persecución vinculada a mafias.

El tema también se conecta con la percepción ciudadana sobre la seguridad. Caller intentó posicionar su mensaje en la idea de una lucha frontal contra organizaciones criminales, aunque la referencia a un posible indulto introdujo un elemento de tensión institucional en su discurso.

La polémica se mantiene en agenda, ya que involucra mafias, indulto, debate presidencial y denuncias contra Fernando Olivera.