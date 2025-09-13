Martín Vizcarra: Subcomisión del Congreso otorga cinco días de plazo para denuncia en contra del expresidente

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Lady Camones, otorgó un plazo de cinco días hábiles al congresista Jorge Montoya para presentar el informe final sobre la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra.

El proceso en mención tiene como finalidad esclarecer las acusaciones presentadas por el exfiscal Juan Carlos Villena por presuntos delitos de falsedad genérica y omisión de declaraciones.

La denuncia constitucional contra Martín Vizcarra

Cabe resaltar que, el exfiscal Juan Carlos Villena es quien inició esta denuncia en contra del exmandatario. De acuerdo a su acusación, Vizcarra Cornejo habría cometido falsedad genérica y omitido información relevante durante su gestión. Al respecto, el citado proceso se presenta como clave para evaluar si existen responsabilidades legales que podrían derivar en sanciones políticas o penales.

En la audiencia, llevada a cabo el último viernes 12 de septiembre, el expresidente se presentó en la Subcomisión en compañía de sus abogados Alejandro Salas y Mariana Justo y negó que su empresa CyM Vizcarra SAC nunca tuvo vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Al respecto, durante su alocución Vizcarra expresó que su empresa CyM Vizcarra SAC brindó servicio a la empresa CONIRSA, más no a Odebrecht. La entidad en mención estaba integrado por la constructora de Brasil, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.

Asimismo, el exjefe de Estado alegó que un día antes de asumir la presidencia ante la renuncia de PPK, renunció al cargo de gerente de su empresa CyM Vizcarra SAC, en el año 2010 cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua.

Rechazo al antejuicio político

Un punto importante de la sesión fue la solicitud de Martín Vizcarra para renunciar al antejuicio político, una figura que le otorga inmunidad por su condición de expresidente. Sumado a ello pidió que el Ministerio Público lo investigue.

Sin embargo, Lady Camones, titular de la Subcomisión, rechazó esta petición, aclarando que la Constitución no permite dicha renuncia y que solo el Pleno del Congreso puede decidir sobre el levantamiento de esta prerrogativa.

"He decidido, junto con mis abogados, ahorrarles su tiempo y renunciar a la prerrogativa de antejuicio político a la que tengo derecho como expresidente. Es decir, que directamente, sin mayor análisis, ustedes digan: 'Ministerio Público, continúe con la investigación'", manifestó Vizcarra.

