Ruth Luque no dará voto de confianza a gabinete Arroyo y cuestiona amenazas de fraude: "Respeten la constitución"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En la antesala a la presentación del Gabinete Ministerial de Luis Arroyo ante el Congreso, la congresista Ruth Luque señaló que su bancada, Bloque Democrático Popular, no otorgará el voto de confianza este jueves 16 de abril.

Bloque Democrático Popular no otorgará voto de confianza

En declaraciones para Exitosa, Luque reiteró su firme postura respecto al Consejo de Ministros del presidente José María Balcázar, cuyas razones se remontan a la elección del mandatario, donde su bancada denunció que se priorizaron "arreglos y repartijas".

"De parte de nuestra bancada, nosotros ya habíamos expresado nuestra posición anterior, de que no íbamos a dar el voto de confianza. Igual, vamos a estar presentes, nos parece fundamental que nos digan cómo van a enfrentar la grave situación de seguridad", sostuvo la parlamentaria.

La también candidata al Senado por el partido Ahora Nación aseguró que su bancada estará atenta escuchando el discurso del premier Arroyo, a la expectativa de que se informe sobre las "medidas concretas" de cara a una "transferencia adecuada" hacia julio.

Luque agregó que estarán expectantes a que el gabinete responda por los "escándalos" que se han suscitado por diversas "designaciones que se han estado cuestionando".

El Gabinete de Arroyo fue citado para el voto de confianza este jueves 16 de abril.

Llama "malos perdedores" a candidatos que denuncian fraude electoral

Desde el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, Luque cuestionó que algunos candidatos presidenciales, como Rafael López Aliaga y Wolfgang Grozo, alerten sobre un fraude en las Elecciones 2026, pues asegura que amenazan el sistema electoral.

"Lo que, en mi opinión, existe, son malos perdedores. Personas que no aprenden a respetar la voluntad popular, que pretenden hoy presionar políticamente, amenazando a las instituciones del sistema electoral", indicó fastidiada.

La parlamentaria aseguró que las autoridades electorales "nunca debieron haber generado" una segunda jornada de elecciones complementarias, la cual se llevó a cabo el lunes 13 de abril a raíz de que más de 63 mil electores se quedaron sin votar debido a la falta de material electoral.

En ese sentido, exhortó a las autoridades electorales a que "se atengan a la ley y respeten el marco legal", pues "estar sometiéndose al poder político autoritario trae consecuencias".

"Que respeten la constitución y que recuerden que son una institución autónoma que tiene que garantizar el respeto de la voluntad popular", agregó Luque.

La congresista Ruth Luque señaló que la bancada de Bloque Democrático Popular no otorgará la confianza al gabinete de Luis Arroyo este jueves 16 de abril.