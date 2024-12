Ruth Luque pide crear comisión para investigar presunta red de proxenetismo en el Congreso

La congresista Ruth Luque envió un oficio al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, para que se investigue la la presunta red de prostitución que habría estado operando dentro del Palacio Legislativo.

En el documento también enviado a la Mesa Directiva se solicita que se habilite y se brinde las facultades respectivas a la Comisión de Fiscalización para que se encargue de indagar estos hechos. Caso contrario, propuso que se cree un grupo de trabajo parlamentario especial.

Luque recomendó que esta sea integrada por bancadas que no sean parte de la actual Mesa Directiva. Además, pidió que se emita un informe sobre lo conseguido en un plazo máximo de 45 días. Una vez que se presenten las conclusiones y recomendaciones, se debería de llegar a un acuerdo político para que las consecuencias del informe "sean asumidas por parte del Congreso".

La congresista resaltó que se trata de graves denuncias que involucran al Legislativo; por lo que, requieren de una atención inmediata. En ese sentido, pidió no utilizar como excusa el receso parlamentario para postergar la atención al tema.

En diálogo con la prensa, Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, negó estar en el mando de una presunta red de proxenetismo dentro del Congreso. Además, aseguró que no se encargó de la contratación de las jóvenes que luego salieron a denunciar estos graves hechos.

"No me consideró ningún violador, ni proxeneta, y mucho menos asesino. Yo no he contratado a las señoritas, yo no fui la persona que las vinculó para que trabajen en el Congreso. Yo no estaba, ¿Cómo voy a estar yo en una red de prostitución?", expresó.