Ruth Luque sobre Dina Boluarte: No le interesa el Estado, sólo le importa llegar como sea al 2026

13/06/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la congresista de Cambio Democrático - Juntos Por el Perú, Ruth Luque, aseguró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no está interesada en el Estado, ni en preservar la institucionalidad, sino que "sólo le interesa llegar como sea al 2026".

Falta de liderazgo

La parlamentaria indicó que a la jefa de Estado no tiene como prioridad el bienestar del Poder Ejecutivo y que, por este motivo, prefiere ejercer su rol como mandataria de forma virtual.

"La señora Dina Boluarte no le interesa el Ejecutivo, yo creo que a ella no le interesa el Estado, no le interesa preservar la institucionalidad, sólo le interesa llegar como sea al 2026. Por eso es que está más interesada en gobernar de manera virtual, por eso no hace una reforma constitucional", declaró.

Asimismo, Luque señaló que Boluarte es un "títere" de un sector del país que anteriormente la criticaba, pero que ahora reconocen su figura como presidenta del Perú.

"Convoca un conjunto de expertos que antes no la reconocían, ahora le reconocen, y de pronto la señora Boluarte termina siendo un títere porque a este sector le conviene no sacarla por sus intereses", agregó.

Criticó dictamen

Por otra parte, la congresista manifestó que la norma aprobada por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que asegura la continuidad del contralor general de la República, Nelson Shack, hasta que se elija a su sucesor no es necesaria, ya que el mandato vence en julio del próximo año.

"Yo he votado en contra de este dictamen porque lo veo innecesario. Para la elección del contralor no necesitas una votación alta, basta la mayoría calificada. El contralor vence su mandato en julio del 2024 entonces pensar en una norma ahora a mi me parece una norma absolutamente innecesaria", añadió.

Además, criticó que se pretenda buscar "una norma expresa" donde se precise al funcionario que en caso no se elige en el plazo establecido, este mantiene el cargo.

Sobre reconocimiento

Con respecto a la condecoración a la parlamentaria María del Carmen Alva, con la Medalla en el grado de Gran Cruz, expresó que no estará presente durante la ceremonia y mencionó que este tipo de actos desprestigia al Congreso.

"Yo no voy a participar de ese acto, no comparto ese nivel de reconocimiento. Desde mi punto de vista, no ha logrado garantizar un manejo de la mesa directiva respetando la pluralidad política, hemos visto distintos actos de quien fue expresidenta del Congreso, en mi caso está muy alejado de los principios políticos que yo defino", aseveró.

De esta manera, la congresista Ruth Luque cuestionó diversas acciones que viene realizando el Congreso y criticó a su vez a la presidenta de la República, Dina Boluarte, asegurando que no está interesada en el Ejecutivo y que sólo está enfocada en "llegar como sea al 2026".