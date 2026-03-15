Finalissima cancelada: Argentina vs España no se jugará por conflicto en Medio Oriente y falta de acuerdo

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La esperada Finalissima entre Argentina y España finalmente no se jugará. El partido que debía enfrentar a los campeones de Sudamérica y Europa estaba previsto para el 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Qatar, pero fue cancelado luego de que las autoridades deportivas no lograran un acuerdo para mantener o reprogramar el evento.

El duelo era uno de los encuentros más esperados del calendario internacional. Reunía al campeón de la Copa América 2024 con el ganador de la Eurocopa 2024, en un torneo que busca enfrentar a los mejores de cada continente. Sin embargo, el contexto político y las diferencias entre federaciones terminaron por frustrar el partido.

Según reportó Reuters, la decisión se tomó tras analizar la situación de seguridad en Medio Oriente y la imposibilidad de encontrar una alternativa viable para disputarlo.

El encuentro iba a disputarse originalmente en Qatar, pero el aumento de tensiones en la región obligó a revisar la organización del evento. Con el país suspendiendo varias actividades deportivas por precaución, el escenario previsto quedó descartado.

Problemas de seguridad y cambio de sede

La incertidumbre comenzó semanas antes del partido, cuando se planteó la posibilidad de trasladar el encuentro fuera de Qatar. Las autoridades evaluaron distintas alternativas para evitar su cancelación y mantener el enfrentamiento entre las dos selecciones campeonas.

Entre las opciones discutidas estuvo jugar el partido en Madrid o incluso organizar una serie de dos encuentros entre Europa y Sudamérica. También se analizó la posibilidad de utilizar una sede neutral en otro país europeo.

Ninguna de las propuestas logró reunir el consenso necesario, lo que prolongó las negociaciones entre las confederaciones organizadoras y las federaciones de ambos equipos.

La Finalissima es un torneo impulsado por las confederaciones de Europa y Sudamérica para enfrentar a sus campeones continentales. La edición más reciente se disputó en 2022 y terminó con triunfo argentino.

🚨💣 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋:



The 2026 Finalissima between Spain and Argentina has been 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐝. 😳❌⚠️



The match was originally scheduled for March 27 at Lusail Stadium in Qatar but has been scrapped due to rising regional security tensions in the... pic.twitter.com/bYFY3kxC6T — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 15, 2026

Desacuerdo por fecha y formato

Con Qatar descartado, las federaciones continuaron negociando para evitar la suspensión definitiva. Sin embargo, surgieron diferencias sobre la fecha en que podría jugarse el partido.

De acuerdo con la información difundida, Argentina aceptó la posibilidad de jugar en Italia, pero pidió mover el encuentro al 31 de marzo. Ese cambio fue considerado inviable porque interfería con compromisos del calendario internacional.

Ante la falta de acuerdo y el poco tiempo disponible para reorganizar el evento, los organizadores decidieron cancelar oficialmente la edición de 2026.

Así, el duelo que prometía enfrentar a figuras de ambos equipos no formará parte del calendario previo al Mundial de 2026, dejando sin realizar uno de los partidos más esperados del fútbol internacional.