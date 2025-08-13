Defensoría Pública peruana asumirá defensa de topógrafos colombianos: "Un extranjero no puede ejercer en el país sin colegiatura"

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Frente a la detención de los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia por realizar trabajos topográficos en la Isla Santa Rosa, el abogado penalista, Andy Carrión, señaló el procedimiento de defensa a los que estarán sujetos.

Como se recuerda, ambos extranjeros fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) el martes 12 de agosto, en la zona sur del punto fronterizo ubicado en la región Loreto.

Autoridades peruanas verán por su defensa

Sobre el caso en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países, el letrado indicó que la Dirección General de Defensa Pública y Acceso del Ministerio de Justicia asumirá la defensa legal de ambos sujetos, debido a que ningún ciudadano extranjero puede ejercer la abogacía en el Perú sin una colegiatura.

"Pueden estos colombianos tener abogados colombianos o de algún otro país, pero de manera efectiva ellos no podrían ejercer la defensa en la Fiscalía, por ejemplo, que tiene a cargo su investigación. Para ello se requiere abogados peruanos", mencionó en "Exitosa Te Escucha".

Cabe señalar que, la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla inició investigación preliminar contra Carlos Sánchez y John Amia, y los que resulten responsables, del presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

Gustavo Petro califica como "secuestro" el hecho

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, victimizó a los ciudadanos de su país que fueron detenidos en territorio peruano. Tal como lo viene haciendo desde la última semana desde su cuenta de "X" (Twitter), el mandatario colombiano volvió a provocar al Perú tras el lamentable hecho ocurrido en el oriente de nuestro país.

"La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Rio de Janeiro", escribió.

La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Rio de Janeiro. https://t.co/rgm8Wtr2Qg — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 13, 2025

En esa misma línea, quien se adelantó en el contenido del discurso fue Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín entre 2020 y 2023, principal candidato del 'petrismo' para las elecciones generales colombianas de mayo de 2026 y confeso autor del izamiento de la bandera de su país en la Isla Santa Rosa, el lunes 11 de agosto.

Fiel a sus comportamientos disruptivos y beligerantes, acusó de "secuestro" el caso, exigiendo, además, que la presidenta Dina Boluarte ordene la liberación de sus compatriotas en -según él- territorio colombiano.

Perú secuestró a dos topógrafos colombianos por estar transitando en la isla colombiana de Santa Rosa.



Le exijo a la Presidenta del Perú que los libere inmediatamente. https://t.co/6SHrzlBaAT — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 13, 2025

De esta manera, el abogado peruano Andy Carrión mencionó que los ciudadanos colombianos que ingresaron al Perú, a través de la Isla Santa Rosa, serán defendidos por la justicia de nuestro país.