Tomas Gálvez revela que Ministerio Público despediría 4 mil trabajadores por falta de presupuesto: "No tenemos un sol"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación, visitó este miércoles 25 de marzo los estudios de Exitosa para dialogar sobre distintos temas concernientes el Ministerio Público. Durante esta charla, el titular de la Fiscalía alzó su voz de protesta por el recorte de presupuesto para este 2026 por parte del Estado.

Según indicó, la institución no cuenta con los recursos económicos necesarios para ejercer sus funciones, especialmente en medio de esta crisis de inseguridad que se vive. Para colmo de males, reveló que este hecho los obligaría a despedir a más de 4 mil trabajadores al no tener los fondos para continuar pagándoles sus haberes.

MP despediría a 4 mil trabajadores por falta de presupuesto

Tomás Aladino Gálvez aseguró que este importante número de trabajadores son esenciales para mantener el funcionamiento del Ministerio Público y sus diversos despachos. Sin embargo, la entidad no cuenta con el presupuesto para seguir contando con ellos por lo que tendrían que despedirlos si es que el gobierno de José Balcázar no les da un monto adicional en las próximas semanas.

"Hay una partida y es para terceros que son los que no están en planilla de la institución y se les paga por recibos por honorarios. Ellos son mas o menos 4 200 y no tenemos un sol para contratar y pagar a los terceros. Si no nos dan el crédito suplementario, tenemos que sacar a todos y los despachos se sustentan en estas personas y no vamos a poder funcionar", indicó.

Necesitarían el doble de presupuesto

En esa misma línea, el titular de la Fiscalía dejó en claro que los recursos necesarios para cumplir con todas sus funciones, sería el doble de lo que actualmente está destinado. A su vez, hizo una comparación con el Poder Judicial el cual cuenta con un presupuesto mayor a pesar de contar con 2 mil trabajadores menos que ellos.

"Para que el Ministerio Público cumpla las funciones encomendadas necesitan el doble. Si lo comparamos con el Poder Judicial, ellos tienen muchos menos trabajadores, cumplen funciones pagadas. Nosotros trabajamos solo con justicia penal que es gratuita, pero la investigación es costosa", añadió.

En resumen, Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación, reveló que por el recorte de presupuesto por parte del Ejecutivo, la entidad que lidera tendría que despedida a más de 4 mil trabajadores. Según indicó, la Fiscalía no cuenta con los fondos para continuar contando con ellos.