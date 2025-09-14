Viaje oficial: Autorizan salida de Fanny Montellanos y Juan Carlos Castro a Brasil y Estados Unidos, respectivamente

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Los ministros de Desarrollo Inclusión Social y del Ambiente, Fanny Montellanos Carbajal y Juan Carlos Castro Vargas, respectivamente, estarán fuera del país a partir de los próximos días, debido a los viajes que llevarán a cabo a Brasil y Estados Unidos.

Sus salidas del territorio nacional fueron oficializadas a través de las respectivas resoluciones supremas, publicadas este domingo 14 de septiembre en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Titular del MIDIS con destino a Brasil

De acuerdo con la Resolución Suprema N.° 195-2025-PCM, Fanny Montellanos Carbajal estará fuera del país del 17 al 20 de setiembre, ya que, será parte de la Segunda Cumbre Mundial de la Coalición para la Alimentación Escolar, a realizarse en la ciudad de Fortaleza, República Federativa de Brasil, los días 18 y 19 de setiembre.

Según el dispositivo legal, el viernes 19, la titular del MIDIS será ponente en la "Sesión 5: La alimentación escolar como red de seguridad estratégica: Fortaleciendo la resiliencia y el capital humano".

"La Coalición para la Alimentación Escolar es un movimiento mundial que reúne a más de 110 Estados miembros y organismos regionales y 140 socios en un compromiso compartido para garantizar que los niños y las niñas tengan acceso a comidas saludables y nutritivas en la escuela; asimismo, impulsa la colaboración, la innovación y la acción para hacer frente al hambre y la pobreza, buscando fortalecer los sistemas alimentarios locales y avanzar en los resultados de la educación para todos", detalla la resolución suprema.

Sobre los gastos de su viaje al exterior, estos serán cubiertos por la organización del evento internacional, no generando demanda al Tesoro Público. En su lugar, el ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, será quien la reemplace en el cargo durante los días mencionados.

Ministro del Ambiente a EE. UU.

Por su parte, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, se ausentará del Perú del 21 al 26 de setiembre, debido a su participación en el Semana del Clima de Nueva York, a desarrollarse en la ciudad del mismo nombre del 22 al 26 del presente mes, según la Resolución Suprema N.° 196-2025-PCM.

Cabe señalar que, el titular del Ambiente será ponente en el evento paralelo de alto nivel denominado: "Un día por la Amazonía", en el marco de la Semana de Alto Nivel del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a realizarse el 24 de setiembre en Nueva York, Estados Unidos.

Además, será coorganizador de la "Reunión de Alto Nivel sobre el Peatland Breakthrough", durante la Semana del Clima de Nueva York, a realizarse el 25 de setiembre. Vale destacar que, Castro Vargas es también presidente del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.

Asimismo, su lugar será reemplazado por Sergio González, titular de la Producción, y los gastos de su viaje serán cubiertos por la Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima (FCLP).

Finalmente, ambas resoluciones son refrendadas por la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Eduardo Arana.