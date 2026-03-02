Suecia clasifica al Mundial 2026 con un 3-2 agónico frente a Polonia

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Suecia aseguró su clasificación al Mundial 2026 con una victoria agónica por 3-2 frente a Polonia, en un encuentro disputado en Solna que mantuvo la tensión hasta el último minuto. El resultado selló el pase de los escandinavos a la cita mundialista y dejó a los polacos fuera de la competencia, en un partido que será recordado por su dramatismo y por la entrega de ambos equipos.

Una victoria agónica

El encuentro fue vibrante desde el inicio. Polonia abrió el marcador temprano, aprovechando la presión de su público y un error defensivo sueco. Sin embargo, la reacción de los suecos fue inmediata: dos goles consecutivos les dieron ventaja parcial y cambiaron el ánimo del estadio. En el segundo tiempo, los polacos empataron 2-2 y parecían encaminados a forzar la prórroga.

La tensión se apoderó de la cancha y cada jugada era seguida con nerviosismo. Finalmente, un gol sueco, anotado en un cuarto disparo al arco en los minutos finales, desató la euforia de los visitantes y aseguró la clasificación directa.

Suecia regresa al Mundial tras su participación en Qatar 2022, donde quedó fuera en fase de grupos. La clasificación de 2026 representa un nuevo impulso para una selección que busca recuperar protagonismo internacional y volver a ser competitiva en las grandes citas.

Polonia, por su parte, no logró repetir la actuación que los llevó a octavos de final en 2022 y se despide con frustración, sumando otra eliminación dolorosa en su historia reciente.

🇸🇪🔥 VIKTOR GYÖKERES Y EL 3-2 AGÓNICO DE SUECIA A POLONIA.



MODO HÉROE PARA IR AL MUNDIAL.

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Los jugadores también resaltaron la importancia de mantener la calma en los momentos decisivos. En contraste, la prensa polaca lamentó la eliminación y cuestionó la falta de contundencia en los momentos clave, señalando que el equipo desperdició oportunidades claras que pudieron cambiar el destino del encuentro.

El triunfo sueco refleja la importancia de la mentalidad en partidos decisivos. La capacidad de sobreponerse a la presión y marcar en los minutos finales fue determinante. Además, la clasificación refuerza la presencia de selecciones europeas tradicionales en el Mundial, mientras Polonia deberá replantear su proyecto deportivo y buscar nuevas figuras que puedan liderar un proceso de renovación.

Así celebraron los jugadores de Suecia, CORRIENDO A ABRAZAR a Gyökeres, tras la clasificación al Mundial...



LOCURA TOTAL. 🇸🇪🤯pic.twitter.com/gHitoG9low https://t.co/kUDbah79My — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 31, 2026

Con un 3-2 agónico, Suecia se suma a la lista de clasificados al Mundial 2026, demostrando que la perseverancia y el carácter pueden marcar la diferencia en los momentos decisivos. Polonia, en cambio, queda fuera y deberá esperar otro ciclo para intentar regresar a la máxima cita del fútbol. El partido quedará como un ejemplo de cómo la emoción y la tensión pueden definir el destino de una selección.