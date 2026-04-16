Juntos por el Perú denunciará a Renzo Reggiardo ante el Jurado Electoral por quebrantar la neutralidad política

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El partido Juntos por el Perú (JP) formalizará una denuncia legal contra el actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por presuntamente favorecer la campaña presidencial de Rafael López Aliaga. La agrupación política sostiene que el burgomaestre utilizó su cargo público para emitir opiniones que vulneran la neutralidad electoral.

Juntos por el Perú presentará una acusación formal ante el Jurado Electoral Especial (JEE) contra el alcalde capitalino Renzo Reggiardo. El equipo legal del partido asegura que existen pruebas suficientes sobre manifestaciones públicas que benefician directamente al candidato presidencial Rafael López Aliaga durante su gestión municipal.

La defensa técnica de la organización política argumenta que toda autoridad en funciones tiene la obligación de mantenerse al margen de las preferencias partidarias. Según el equipo legal, el actual alcalde de Lima ha cruzado la línea ética y normativa que rige los comicios.

🚨 #Último | Juntos por el Perú anunció que denunciarán al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por vulnerar la neutralidad política. El partido se refiere a estas declaraciones del alcalde Reggiardo. https://t.co/xVZWzg4qMO pic.twitter.com/X39WikJzpo — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) April 16, 2026

El sustento legal de la denuncia

Según el abogado representante de Juntos por el Perú, la neutralidad es un pilar que debe ser respetado por todos los funcionarios del Estado. El letrado anunció que se encuentran "preparando con el equipo legal la denuncia correspondiente ante los entes correspondientes" por estas infracciones.

La agrupación política enfatiza que el periodo electoral todavía se encuentra vigente y las autoridades no pueden manifestar favoritismos. El representante legal de JP afirmó que existe un "deber esencial de toda autoridad a mantenerse imparcial en el periodo electoral" para asegurar comicios transparentes y justos.

Las declaraciones de la defensa señalan directamente a las expresiones vertidas sobre la candidatura de Rafael López Aliaga. De acuerdo con Juntos por el Perú, las palabras de Renzo Reggiardo constituyen una vulneración directa a las normas de conducta que exige el sistema democrático peruano.

Este proceso administrativo busca que los entes electorales sancionen lo que consideran una injerencia política desde el sillón municipal. El objetivo es garantizar que los recursos y la exposición de la MML no se utilicen para promocionar figuras de la contienda actual.

Escenario electoral en la capital

El panorama político en Lima se ha vuelto crítico tras la salida del exalcalde para buscar la presidencia de la República. El actual burgomaestre ha sido cuestionado por su cercanía política con su antecesor, lo que genera dudas sobre la imparcialidad de la administración edil limeña.

El JEE deberá evaluar los videos y documentos presentados como evidencia por el partido de izquierda en los próximos días. Esta institución tiene la potestad de emitir amonestaciones o multas económicas si se comprueba que el funcionario público rompió su deber.