Wolfgang Grozo a favor de la censura de José Jerí: "Después de su declaración patética, se tiene que ir"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presión política para que José Jerí deje el cargo va en aumento. Tras la cuarta moción de censura en su contra este jueves, el candidato presidencial por Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, apoyó la salida del mandatario y condenó las contradicciones en sus argumentos sobre sus reuniones extraoficiales.

Wolfgang Grozo: "La población ya no aguanta esto"

En diálogo con Exitosa, el mayor general en retiro de la Fuerza Aérea cuestionó las explicaciones que dio el presidente interino para justificar su presencia en el Market Capón ante el Congreso y mediante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Calificó la crisis como un "retraso" para el país.

"Nuestro país está en una situación compleja, estamos a 80 y tantos días de las elecciones, a cinco meses de un cambio de gobierno. Estas situaciones son un retraso", afirmó Grozo.

El candidato confesó que, antes de las exposiciones públicas de Jerí entorno al tema esta semana, decía "vamos a aguantar un poco esto, que la justicia se encargue de este señor", dada la cercanía con la realización de las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, ahora su postura es otra.

"Pero después de esta declaración realmente patética del presidente, diciendo que se había ido él a comprar caramelos (...) este señor se tiene que ir, porque la población ya no aguanta esto, está harta de esta casta política", sostuvo.

José Jerí reafirma no haberle mentido al país y asegura haber acudido al chifa acompañado

Grozo señaló que el mandatario de 39 años ofreció argumentos que no tienen "ningún tipo de coherencia" y que fue "elegido por la casta política de un Congreso desacreditado, rechazado y repudiado por todos".

¿Qué dijo José Jerí ante el Congreso?

Durante su conferencia de prensa brindada en Palacio de Gobierno en el marco del caso 'Chifagate', el presidente José Jerí Oré se refirió sobre su encuentro con un segundo empresario chino, Ji Wu Xiaodong, al interior del Market Capón, de Zhihua Yang.

El jefe de Estado descartó tener vínculo alguno con el ciudadano asiático, quien es investigado por el Ministerio Público por presuntamente pertenecer a la organización criminal 'Los hostiles de la Amazonía'.

Además, respecto a su cercanía y encuentros con Yang, Jerí sostuvo que fue un encuentro del momento y que no intercambiaron muchas palabras "porque no hablaba mucho español", pero la realidad indica que este es acreditado por la Cancillería como traductor público juramentado.

"Tiene que quedar claro que yo no le he mentido al país, segundo, además de ello que siempre he ido acompañado y quien quiere cometer actos irregulares no va acompañado, no va con su escolta, no va o con el ministro del Interior o con el equipo que trabaja con él, va solo si ese fuese el ánimo, lo cual no es, nunca ha sido y nunca será", reiteró.

El candidato presidencial por Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, manifestó su apoyo a la salida de José Jerí y cuestionó los argumentos del presidente para justificar su presencia en el Market Capón.