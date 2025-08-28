¿Sufres de dolor crónico?: Un grupo de científicos descubres su origen en la genética

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Salud

El dolor crónico se presenta como una de las peores condenas de la medicina moderna. Afecta a una de cada cinco personas y es la prinicipal causa de discapacidad en el mundo. A ello se le suma que los tratamientos actuales son insuficientes o provocan efectos secundarios nocivos. Pero ahora, una reciente investigación ha abierto una puerta para conocer su causa y a partir de allí encontrar una posible cura.

El responsable del dolor crónico

Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido), Universidad de Lund (Suecia) y el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos han identificado un gen, el SLC45A4 que sería clave en la percepeción del dolor en el ser humano. Este es de vital importancia porque fabrica una una proteína que actúa como guardián de la membrana de nuestras células sensoriales, controlando el paso de las poliaminas que ayudan a nuestras neuronas a enviar señales.

Los expertos evaluaron la relación existente entre el gen y el dolor recurriendo a datos de más de 130 mil personas del Biobanco del Reino Unido (uno de los bancos de datos más grandes del mundo). En tal sentido, consiguieron reducir la intensidad de ciertos dolores sin afectar al resto de sensacones como la del tacto. Lo mismo se encontró en otros colectivos, uno en Estados Unidos y otro en Finlandia.

El importante hallazgo abre la puerta a una nueva generación de analgésicos para los pacientes con dolores que no se controlan con las terapias en la actualidad. Pero, la pregunta que salta a la vista es ¿qué hace exactamente este gen para regular el dolor?

La investigación fue publicada en Nature

El enigma del gen

Gracias a la investigación se logró descubrir que el gen SLC45A4 trasportaba poliaminas, previo a ella ese dato no existía, pero se presentan como unas pequeñas moléculas vitales para casi todo en la célula.

Lo que se conocía era que durante una situación de dolor los niveles de poliaminas se incrementaban, sin embargo, el mecanismo de acción era un misterio. Este gen es un regulador para el dolor persistente y sordo, precisamente el tipo que caracteriza el dolor crónico.

