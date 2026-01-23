Alianza Lima: Se confirma show de Barrio Fino pese a que Bryan Torres está bajo investigación por tentativa de feminicidio

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La semana arrancó movida en Matute. Este jueves 22 de enero se conoció la denuncia por presunto abuso sexual que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, y cuando el ambiente ya estaba cargado, se confirmó el show de Barrio Fino para la Noche Blanquiazul de Alianza Lima, agrupación donde participa Bryan Torres, hoy bajo investigación por tentativa de feminicidio.

Bryan Torres en fiesta de Alianza Lima

Pese al contexto, el club íntimo siguió adelante con la organización de su tradicional Noche Blanquiazul 2026. Según informó Sound Music Entertainment, empresa encargada del evento, Barrio Fino será una de las orquestas que animará la fiesta íntima, junto a Kate Candela, Los Conquistadores de la Salsa, Máquina Timbera, Son Tentación, Rock 1901, Wampi, Zambo Barbieri y DJ Rohe.

La confirmación cayó como baldazo de agua fría para un sector de la hinchada, especialmente porque uno de los integrantes de Barrio Fino es Bryan Torres, actualmente bajo investigación fiscal. La decisión del club fue interpretada por muchos como inoportuna, considerando el momento delicado que atraviesa Alianza Lima tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron tras conocerse la cartelera musical. Una usuaria expresó su indignación con un potente mensaje: "Es un insulto para todas las hinchas mujeres que el feminicida en potencia y su grupo estén ahí, de por sí todo lo que está pasando estos días está siendo difícil, de verdad es increíble lo mal que están manejando esto".

Más allá de las críticas, el club también anunció actividades paralelas para la Noche Blanquiazul. Habrá firma de autógrafos con leyendas como Herny Quinteros, Leao Butrón, José Soto, Víctor Zegarra, Juan Jayo, Waldir Sáenz, Ernesto Arakaki, Junior Viza y Reinaldo Cruzado, además de comida y activaciones en la explanada occidente del Estadio Alejandro Villanueva, con aforo limitado.

Investigación por tentativa de feminicidio

En paralelo al anuncio del show, el Ministerio Público informó que la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro inició investigación preliminar contra Bryan Torres por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de Samahara Lobatón.

De acuerdo con la información oficial, la denuncia fue recibida el 12 de enero en la comisaría de Monterrico y el fiscal provincial Eddy Torvisco Tipiana dispuso la apertura de diligencias preliminares, derivando el caso a la Depincri de Surco.

Entre los elementos presentados figuran grabaciones, testimonios y otros materiales que forman parte de la investigación en curso. El proceso se encuentra aún en etapa preliminar, bajo la política de acción inmediata ante denuncias de violencia.

Así, Alianza Lima vuelve a quedar en el centro de la polémica luego de que la empresa organizadora de la Noche Blanquiazul confirmara el show de Barrio Fino, pese a que Bryan Torres, integrante de la orquesta, se encuentra bajo investigación por tentativa de feminicidio.