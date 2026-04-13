Pisco: Hombre sorprende al votar en camilla para evitar MULTA en las Elecciones 2026

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Caso inesperado en Elecciones 2026. Un hombre sorprendió a todos al revelar que votó en camilla debido a que la ONPE no aceptó su solicitud de exoneración al sufragio por motivos de salud: tenía una pierna lesionada a causa de un accidente. La escena se volvió viral en redes sociales.

Hombre votó en camilla en Pisco: ¿Qué pasó?

En el último domingo 12 de abril miles de ciudadanos acudieron a sus respectivos locales de votacion para cumplir con su deber cívico en el marco de las Elecciones Generales 2026 y elegir al próximo presidente del Perú. Sin embargo, algunas mesas de sufragio no lograron ser instaladas, precisamente en algunos distritos de Lima Sur, según precisó la ONPE debido a fallas logísticas por falta de material electoral.

Esa situación generó que se dé una jornada electoral extraordinaria este lunes 13 de abril, una noticia que dejó impactados a más de una persona en el país. Pero eso no sería todo, ya que las escenas insólitas registradas en los comicios del último domingo no tardaron en salir, entre uno de ellos, en Pisco: un hombre acudió a su local de votación en camilla.

De acuerdo a la escena, el hombre identificado como César Mancilla fue a votar echado en la camilla, debido a que, según denunció, la ONPE no aceptó su solicitud de exoneración por motivos de salud: tenía una fractura en la pierna por un accidente de tránsito, lo que le imposibilitada movilizarse con normalidad.

"Como en mi DNI no sale como pobre extremo tendría que pagar una multa muy grande entonces dije 'señorita (quien le atendió en la ONPE), me tengo que operar', pero me dijo que 'No. Que tenía que venir a votar", precisó.

Evitó pagar multa y pidió a la ONPE mayor comprensión

Al no tener mayor información sobre cómo actuar ante esa situación y para no pagar la multa por no votar, el hombre acudió a su centro de votación y esperó algunos minutos debido a que su mesa de sufragio aún no estaba instalada pese a que el horario de apertura era desde las 7:00 a.m. Con apoyo de personal de la Municipalidad de San Andrés y paramédicos ingresó a cumplir con su deber cívico.

Finalmente, tras votar en un colegio en Pisco, el hombre, que estaba a horas de ser operado, pidió a los organismos electorales tener mayor comprensión con casos similares como el suyo.

"Que sean un poco más conscientes con personas delicadas de salud. Si ... con personas accidentadas que tienen que operarse, vayan hasta sus viviendas y voten ahí. Algo práctico, porque mucho movimiento afecta mi rodilla", indicó.

Denunció que la ONPE no le permitió la exoneración al voto.

Es así como un caso insólito se registró durante las elecciones del último domingo. Un hombre votó en camilla para no pagar la multa, debido a que la ONPE no aceptó su pedido de exoneración, según denunció.