Famoso ACTOR investigado por presunta agresión a un vecino: Revelan INESPERADA escena

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un famoso actor de Hollywood, conocido por su participación en 'Reacher', 'Rápidos y furiosos 10', se ha visto en problemas al ser investigado por presunta agresión a un vecino en Tennessee, Estados Unidos. La escena fue captada en video.

Actor de 'Reacher' acusado de agredir a vecino

El actor Alan Ritchson, conocido por su imponente papel en 'Reacher' y su reciente protagonismo en la película 'Máquina de Guerra' se encuentra en el 'ojo de la tormenta' tras una inesperada escena que va más allá de su actuación ante las cámaras. Pues bien, según se dio a conocer el artista habría agredido a un vecino en un suburbio de Nashville.

De acuerdo a 'TMZ' y las imágenes difundidas en redes sociales, Ritchson circulaba en su motocicleta por la zona a alta velocidad, generando ruido que, según el vecino involucrado que se identificó como Ronnie Taylor, alteraba la tranquilidad del vecindario. Tras un intercambio de gestos, el conflicto escaló a los golpes.

Taylo acusó a la estrella de Hollywood de pasar por su casa una vez más tras el incidente registrado el último sábado: "Luego, el domingo, mientras limpiaba en bicicleta frente a mi casa, él pasó una, dos veces, y en la segunda vez me puse delante de él y le dije: 'Tienes que parar, alguien va a salir herido'", precisó.

🚨🎥 EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

Alan Ritchson investigado por presunta agresión

El vecino sostiene que el actor Alan Ritchson lo golpeó en repetidas ocasiones y le dejó varias moretones para luego retirarse del lugar, sin tomar en cuenta que habían menores presentes en el momento del altercado.

Tras el presunto agravio, Taylor acudió a la policía para presentar su respectiva denuncia. Fuentes policiales confirmaron a 'TMZ' que existe una investigación en curso sobre el incidente. Sin embargo, las autoridades no realizaron detenciones relacionadas con el caso.

Mensaje de Alan Ritchson en redes

Mientras que allegados a Ritchson ofrecieron una versión distinta de los hechos reportados, asegurando que él no inició la agresión y que el vecino lo derribó de su motocicleta en dos ocasiones antes de que se produjera el enfrentamiento físico, el actor compartió una impensada publicación en su cuenta de Instagram.

De acuerdo al post revelado en redes sociales, Reacher hizo una reflexión en la voz de Napoleón Bonaparte, el exemperador francés y uno de los líderes más importantes de la historia.

"Nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error", se lee en el mensaje, que ha causado gran revuelo en medio de la acusación en su contra.

Mensaje del actor Alan Ritchson luego del escándalo con un vecino en la calle.

Es así como una nueva polémica sacude el mundo del espectáculo en Hollywood. El famoso actor Alan Ritchson fue denunciado por una presunta agresión física a uno de sus vecinos en un suburbio residencial de Nashville, Tennessee, en EE. UU. El caso se encuentra bajo investigación.