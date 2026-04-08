Lluvia de billetes en centro comercial provoca caos y descontrol: Influencers desatan la locura

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un influencer desató una escena de caos y descontrol al lanzar billetes desde lo alto de un concurrido centro comercial, generando una reacción masiva entre los asistentes. Lo que parecía una dinámica para premiar a sus seguidores terminó convirtiéndose en una situación peligrosa, con empujones, gritos y momentos de tensión que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Lluvias de dinero en centro comercial deja heridos

El hecho ocurrió en el MallPlaza Vespucio, en Santiago de Chile, donde el creador de contenido Sebastián Betancourt comenzó a arrojar dinero desde el segundo piso. La convocatoria, difundida previamente en redes sociales, atrajo a cientos de personas que se congregaron en el lugar con la intención de participar en la inusual actividad.

En cuestión de minutos, el ambiente se volvió caótico. Decenas de personas corrieron desesperadamente para alcanzar los billetes, mientras otros intentaban apartarse para evitar ser empujados o caer al suelo. La escena fue registrada en un video que supera los 30 minutos y que muestra la magnitud del desorden generado.

💸 Caos en un shopping de Chile luego de que un influencer prometiera lanzar dinero. 🇨🇱 Una multitud se congregó en el Mall Plaza Vespucio luego de que un influencer anunciara en redes sociales que lanzaría $700 mil pesos chilenos desde el segundo nivel del centro comercial. pic.twitter.com/sqxHLqGC7w — Daniel Bascary Saldaño (@PeyaDaniel) April 4, 2026

Además, la situación se agravó cuando el influencer decidió desplazarse por el centro comercial mientras continuaba lanzando dinero. Este movimiento provocó que la multitud lo siguiera, generando una especie de estampida que puso en riesgo la seguridad de los asistentes. Como consecuencia, al menos cinco personas resultaron heridas y se reportaron daños materiales.

Por otro lado, la acción generó una fuerte ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la irresponsabilidad del influencer. Muchos señalaron que este tipo de dinámicas pueden salirse de control fácilmente y derivar en tragedias, especialmente cuando se realizan en espacios públicos sin ningún tipo de organización o seguridad.

💸😨 Caos por una "lluvia de dinero" en un centro comercial de Chile



Lo que parecía un simple reto viral terminó en momentos de tensión dentro del Mall Plaza Vespucio, en Santiago de Chile.



El influencer Sebastián Betancourt lanzó billetes desde un segundo piso, lo que provocó... pic.twitter.com/CfbgBIGVMY — Diario Cambio (@Diario_Cambio) April 7, 2026

Centro comercial demandará al influencer

Frente a lo ocurrido, la administración del centro comercial se pronunció y aseguró que el evento no contaba con ninguna autorización. En esa línea, anunciaron la presentación de una querella contra los responsables, al considerar que se puso en riesgo la integridad de cientos de personas que se encontraban en el lugar.

"Mallplaza concretó la presentación de una querella criminal por la responsabilidad que le cabe a Sebastián Betancourt Silva y Diego Álvarez Quiroz por la organización y ejecución de un acto masivo no autorizado que turbó gravemente la tranquilidad de los asistentes a un centro comercial abierto al público", dice el comunicado que publicaron.

Finalmente, las autoridades también se sumaron a las acciones legales y solicitaron una investigación para determinar responsabilidades. El caso ha reabierto el debate sobre los límites de este tipo de contenidos en redes sociales y la necesidad de regular actividades que, bajo la apariencia de entretenimiento, pueden tener consecuencias graves para el público.