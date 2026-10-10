'Padre ARMY' viaja desde Cusco a Lima para acompañar a su hija al concierto de BTS.

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La fiebre por la residencia histórica de BTS en el Estadio San Marcos no solo ha dejado postales de efervescencia juvenil, sino también profundas muestras de amor paternal que han conmovido a miles en los exteriores del recinto. Entre las miles de personas que abarrotaron las avenidas Venezuela y Colonial, la historia de un padre de familia llegado desde el Cusco se volvió viral.

Largo viaje para cumplir un sueño

El emocionado progenitor reveló haber realizado el largo trayecto hacia la capital únicamente para acompañar a su hija a cumplir el sueño que alimentaba desde el año 2013, fecha en la que se volvió seguidora de la agrupación surcoreana.

El entusiasmo del cusqueño fue tal que terminó contagiándose de la pasión musical de su hija. Portando un llamativo cartel en los exteriores del coloso universitario, el señor se presentó entre risas como el encargado de recibir a su "yerno", Kim Seok-Jin (Jin), el integrante favorito (bias) de su joven acompañante.

💜🎤 ¡El amor de papá no tiene límites! Un padre viajó desde Cusco para acompañar a su hija al concierto de BTS en el Estadio San Marcos.



✨ La joven espera este momento desde 2013 y, a sus 18 años, está a punto de cumplir su sueño de ver a la banda surcoreana en vivo.#BTS... pic.twitter.com/ymU3EaZBPs — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) October 10, 2026

Desayunos en la fila y vigilias nocturnas

El caso del visitante cusqueño no es un hecho aislado, sino que forma parte de un fenómeno recurrente de respaldo familiar presenciado a lo largo de las tres fechas de la gira en Lima.

Durante la jornada inaugural, varios transeúntes y medios registraron la figura de un abnegado padre que se acercó muy temprano a los cercados de seguridad para llevarle un desayuno caliente a su hija, quien llevaba horas haciendo fila bajo en los exteriores del recinto universitario para asegurar un buen lugar cerca del escenario pra la primera fecha.

Aguardar el turno y respaldar el futuro profesional

De igual manera, durante la previa de la segunda presentación, las cámaras de Exitosa captaron a otro 'padre ARMY' que sorprendió al tomar el lugar de su hija en la cola para que ella pudiera descansar unas horas en casa antes del prolongado espectáculo. Con notable carisma, el hombre explicó que lejos de resultarle pesado, comprendía el entusiasmo de las fanáticas gracias a la convivencia diaria con ella.

El padre reveló haber apoyado activamente en la compra del boleto y la adquisición de productos oficiales para el evento, sumando un gasto conjunto que superó los S/1.500. Sin embargo, enfatizó que cada sol invertido valía la pena al ver la felicidad de su hija, destacando además que el esfuerzo venía respaldado por el compromiso académico de la joven, quien mantiene estudios de la carrera de Idiomas.

🔴🔵 Un papá ARMY llegó hacia el estadio San Marcos para hacer cola por su hija por el segundo concierto de BTS en Lima. Cuenta con alegría el regalo entregado y explicó cómo se realiza un corazón coreano 🫰🏼



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La presencia de los 'padres ARMY' en los exteriores del Estadio San Marcos ha añadido una dimensión humana y entrañable al multitudinario paso de BTS por el Perú. Más allá del sacrificio económico y las extenuantes horas de espera, estas historias reflejan cómo la música trasciende las brechas generacionales y se convierte en un puente de complicidad, empatía y afecto incondicional en el seno familiar.