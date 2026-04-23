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Cuestionable actuar

Hombre fingió tener discapacidad para ser atendido rápido pero lo descubrieron: ¿Qué fue lo que ocurrió?

Un video se hizo viral, en donde un hombre fingía padecer una discapacidad para tener atención preferencial en el banco, sin embargo, al salir se olvidó que sus dolencias.

Hombre simulaba tener una discapacidad para ser atendido rápido en el banco
Hombre simulaba tener una discapacidad para ser atendido rápido en el banco (Difusión)

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 23/04/2026

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Un hecho que ha generado fuerte rechazo en redes sociales se volvió viral en las últimas horas, un hombre fue grabado mientras aparentaba tener dificultades motrices para acceder más rápido a la atención en una sucursal del Banco Nación en Río Tercero, Argentina

Cuestionable actuar

El video, difundido en la plataforma X, muestra al sujeto desplazándose lentamente con la ayuda de un andador dentro del banco, ubicado en la intersección de la avenida San Martín y la calle Garibaldi, en territorio argentino. 

Su actitud parecía justificar el uso de atención preferencial, lo que le habría permitido evitar las filas habituales. No obstante, al salir del establecimiento, la escena dio un giro inesperado. 

En las imágenes, se observa cómo el hombre deja de lado el andador y comienza a caminar con total normalidad, sin evidenciar las limitaciones físicas que había mostrado minutos antes, cuando aún se encontraba gestionando sus operaciones bancarias. 

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Además, es acompañado por otra persona que lo esperaba en la vereda, con quien se retira del lugar sin ningún tipo de inconvenientes. El episodio fue advertido por varios testigos que se encontraban en la sucursal, quienes no dudaron en registrar y compartir lo ocurrido. 

En cuestión de horas, el contenido se viralizó, acumulando miles de reproducciones y comentarios, muchos de ellos expresando indignación y rechazo frente a lo que consideran un acto de engaño, para las personas que realmente si requieren el trato preferencial.

Incluso, los usuarios en redes sociales cuestionaron la eficacia de los controles y mecanismos que deberían para garantizar que este tipo de apoyos lleguen realmente a quienes los necesitan.

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Llamado a las autoridades

Asimismo, surgieron múltiples pedidos de intervención por parte de las autoridades y sanciones ejemplares para evitar que situaciones similares se repitan. 

Para muchos, este suceso pone en evidencia la necesidad de reforzar los sistemas de verificación y promover una cultura de respeto hacia los beneficios sociales.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identificación del hombre ni sobre posibles acciones legales en su contra. 

Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones y posicionándose como uno de los temas más comentados, reflejando el impacto que puede tener un video viral en la opinión pública.

Finalmente, la indignación colectiva se tradujo en una demanda explícita de mayor rigor en la verificación de los beneficiarios y en la aplicación de sanciones proporcionales a la gravedad del hecho.

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