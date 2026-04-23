Mujer llamó "cornudo" y "chizito" a su exnovio en redes sociales y ahora deberá pagarle $30 millones

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un fallo judicial ha causado gran revuelo en las redes sociales. Una mujer debe pagar una fuerte suma de dinero: 30 millones de pesos a su exnovio por llamarlo "cornudo" y "chizito" en Facebook. El caso se volvió viral y generó cientos de comentarios.

Le dijo "cornudo" y deberá pagarle millonaria indemnización

Muchas parejas consideran que su relación durará para siempre, pero no todos tienen un final feliz. Debido a diversos motivos, algunos deciden dar por terminada su relación, algunos en buenos términos, mientras que otros no pueden dejar de lado las rencillas hasta el punto de llegar a los tribunales como un caso registrado en La Rioja, en Argentina.

Pues bien, de acuerdo al expediente, todo comenzó en 2019 cuando una pareja decidió finalizar su romance, y desde entonces, la mujer inició una serie de ataques a través de cuentas personales y perfiles falsos en redes sociales como Facebook. La joven difundía insultos, expresiones que realizaba falsas acusaciones contra su exnovio —un agente de la Policía provincial— que alguna vez juró amar para toda la eternidad.

La mujer indicaba en sus redes sociales que su exnovio tenía una enfermedad de transmisión sexual (ETS), lo cual, según la Justicia civil, determinó que era falso y que dicha afirmación perjudicó laboral y socialmente al policía. El caso estableció un precedente sobre la responsabilidad civil derivada de daños al honor en el entorno digital, puesto que la fémina llamada a su ex como "cornudo", "chizito" y "coimero".

Fallo judicial a favor de su exnovio: Consecuencias legales

Tras seis años de conflicto judicial, la Justicia civil de La Rioja condenó a la mujer a indemnizar a su expareja con aproximadamente $4 millones, suma que deberá actualizarse con los intereses acumulados a lo largo del tiempo que demandó el proceso, llegando a ascender el pago de 30 millones de pesos.

El impacto de las publicaciones no quedó solo en lo personal. De acuerdo al abogado de la víctima, Pablo Arrieta, el policía sufrió consecuencias concretas en su carrera ya que se le abrió un sumario administrativo y se frenaron sus posibilidades de ascenso. "Se buscó dañar su imagen en todos los ámbitos", explicó el letrado.

¿Qué pasa si no cumple con la sentencia?

Además del pago de una fuerte suma de dinero, la mujer fue obligada a publicar la sentencia en las mismas redes sociales donde realizó los agravios, como forma de reparación. En caso no cumpliera con lo ordenado, la Justicia habilitó la posibilidad de avanzar con un embargo de bienes mediante un juicio ejecutivo.

La próxima vez piensa dos veces si publicarás algo contra tu expareja en redes sociales. Pues bien, en La Rioja, la justicia sentenció a una mujer a pagarle a su exnovio 30 millones de pesos por llamarlo "cornudo" y "chizito" públicamente.