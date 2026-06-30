JNE responde a Sánchez tras recurso que presentaría ante la CIDH: "El Pleno del jurado es la última y definitiva instancia"

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de que elexcandidato presidencial Roberto Sánchez anuncie que presentará un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le ha respondido.

JNE responde a Roberto Sánchez

En diálogo exclusivo con Exitosa, el vocero del JNE, Jorge Valdivia, sostuvo que los pedidos de nulidad de votos del exterior que se han presentado así como aquellos con otros motivos, fundamentos o causas "ya han sido materiado de pronunciamiento por los Jurados Electorales Especiales" y por el Pleno de la institución que integra.

"El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ya emitió un pronunciamiento y esto ya es la última y definitva instancia", manifestó dejando en claro que ante las denuncias del exaspirante a la presidencia, el organismo ya ha tenido una determinación.

Además, se refirió en lo que respecta al recurso que Sánchez Palomino anunció mediante su cuenta oficial de X que presentará ante la CIDH al considerar que el proceso de la Segunda Elección Presidencial presentó una "grave afectación".

"Cualquier persona puede recurrir a las instancias internacionales y también nacionales para cuestionar alguna decisión que haya emitido cualquier autoridad eso es facultad del ciudadano en el ejercicio de nuestro país. A lo que es materia electoral es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones el que emite un pronunciamiento en última y definitiva instancia", explicó.

En tal sentido, añadió que una vez que se declare concluido el proceso electoral pasa que, por seguridad jurídica, ya no se puede retraer a etapas anteriores que ya han finalizado.

Casi el 100% de JEE ya han proclamado sus resultados

En otro momento, el vocero del Jurado Nacional de Elecciones informó que casi el 100 % de los Jurados Electorales Especiales (JEE) ya culminó la proclamación de resultados del proceso electoral. Según precisó, el Jurado Electoral Especial de Huánuco será el último en concluir este procedimiento.

"54 Jurados Electorales Especiales ya han publicado descentralizadamente los resultados y estaban pendientes hasta las 6:00 a.m. 6 JEE entre ellos Lima Centro 2 Coronel Portillo que ya han realizado su proclamación, de Huancavelica, de Piura II y de Tumbes", indicó.

Ante la presentación de denuncias de nulidad de votos y recientemente el anuncio de un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de Roberto Sánchez al considerar que el proceso de elecciones tuvo una grave afectación , sobre esto último el Jurado Nacional de Elecciones indicó que es el Pleno del JNE que emite un pronunciamiento "en definitiva y última instancia".