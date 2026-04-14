Novio confunde la bendición con un "dame esos cinco" en plena boda y se vuelve viral en redes

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Las bodas suelen volverse virales por lo majestuosas que son, pero pocas veces por los imprevistos durante la ceremonia civil o religiosa. Es el caso de una pareja que se volvió viral, debido a que el novio confundió la bendición del sacerdote con un "dame esos cinco" y desató furor en redes sociales.

Novio confunde la bendición del padre con señal de amigos

El curioso hecho ocurrió en Brasil, cuando el sacerdote estaba dando las palabras finales para unir en matrimonio a una pareja que se casó en lo que parece ser lo alto de una colina. En ese momento, el religioso levantó la mano en señal de bendición, como normalmente se suele hacer durante una misa.

Sin embargo, el novio, en medio de los nervios, entendió que el sacerdote le estaba haciendo una señal de amigos, por lo que estrechó su mano en lo alto, para inmediatamente darse cuenta de que había cometido un error. El hecho no pasó desapercibido ni para la novia ni para los invitados.

Rápidamente, los novios cerraron los ojos e intentaron contener la risa, mientras una invitada sonrió también reaccionaba al darse cuenta del blooper que había cometido. El sacerdote mantuvo la compostura en todo momento y, aunque empezó a sonreír sutilmente, continuó la ceremonia, uniendo en matrimonio a la feliz pareja.

El hecho no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde muchos celebraron el divertido momento: "La novia no sabe si reírse o divorciarse", "le pasó por ser un buen tipo", "hasta el cura se tentó", "por lo menos de algo estoy segura, ese hombre está feliz", "de lo que estoy seguro es que él es un gran tipo", expresaron.

Novios piden regalos con POS

Un fotógrafo de bodas publicó un peculiar video donde hacía un análisis sobre algo llamativo que vio en uno de sus últimos eventos. Según dijo, las mesas de regalos ya quedaron en el pasado, al igual que las listas para comprar obsequios a través de páginas web.

El fotógrafo mostró a una señorita encargada de llevar una terminal POS a todos los invitados, mesa por mesa, para consultarles si desean hacer un regalo a los novios. Todos podían hacerlo utilizando tarjetas o billeteras digitales.

"Buenas tardes, les queríamos comentar que tenemos un módulo aquí atrás por si le quieren dejar un regalo a los novios. Podría ser un sobre con efectivo o también tenemos la terminal por si quieren hacerlo con tarjeta", se le escucha decir a la mujer que lleva la terminal mesa por mesa.

Es así que, el video rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas, convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos de bodas virales. Aunque fue un error, muchos destacaron la naturalidad del novio y la reacción de la pareja, que logró tomarse el incidente con humor y seguir adelante.