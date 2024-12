Abogado de Nilo Burga descarta cercanía con vocero Fredy Hinojosa: "No eran amigos"

En exclusiva para Exitosa, el abogado del fallecido Nilo Burga, César Eucástegui, descartó que su otrora defendido haya mantenido alguna relación amical o política con el vocero de la Presidencia, Fredy Hinojosa. Asimismo, recalcó que no descartan que su muerte haya sido producto de un crimen.

En diálogo con Pedro Paredes, para Hablemos Claro, el letrado explicó que, luego de haber mantenido conversaciones con Burga, este le reiteró no haber mantenido ningún tipo de relación fraternal o política con el vocero de la presidencia.

"Vinculación amical y política, tengo entendido que no. Yo hablé y con lo que él me manifestó, no eran amigos. (...) El señor Nilo me dijo que jamás ha habido ningún tipo de conversaciones que se acerquen a hechos ilícitos con el sr. Fredy Hinojosa", enfatizó.