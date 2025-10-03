Dina Boluarte: "En las próximas elecciones hay que mirar a quién le damos nuestro voto de confianza"

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Quedan pocos meses para que oficialmente inicie la campaña para lo que será las próximas Elecciones Generales 2026 las cuales se realizarán el domingo12 de abril. En esta fiesta de la democracia, la ciudadanía elegirá a las principales autoridades quienes se encargarán de llevar las riendas del país por los próximos cinco años.

Y a propósito de esta coyuntura electoral, Dina Boluarte se pronunció recientemente sobre los próximos comicios en una nueva aparición pública. La presidenta de la República estuvo presente en la ceremonia por el 90.° aniversario del Ministerio de Salud y Día de la Medicina Peruana.

Ahí, la mandataria envió un mensaje a la población pidiéndole que eligen bien al candidato al que le darán su voto y criticó a sus opositores quienes en la campaña harán ofrecimientos que luego no podrían cumplir.

"Hay que mirar a quien le damos nuestro voto de confianza. Esas voces negacionistas se van a disfrazar de buenos corderos y van a salir con el discurso a ofrecer el oro y el moro. Pues no les crean, porque siempre desde donde han estado han petardeado el desarrollo de la patria", inició.

En esa misma línea, la jefa de Estado dejó en claro que los verdaderos demócratas serán los que saquen adelante al país ya que cuentan con amor hacia lo que hacen sin la necesidad de buscar un rédito monetario por parte del Estado.

"Apuesten por los buenos demócratas que si quieren la patria que si quieren su desarrollo y quieren al peruano porque hay amor en lo que hace, porque hay dedicación y esfuerzo en lo que hacen y no que les llegue la plata fácil sin hacer nada", agregó.

Santiváñez deja el Minjusdh de cara a las Elecciones

En la línea de las elecciones generales, el gobierno de Boluarte Zegarra acaba de perder a uno de sus funcionarios más importantes y polémicos: Juan José Santiváñez. Este renunció al cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos para ser candidato en los comicios del 2026.

"Tengo el honor de dirigirme a usted con motivo de saludarla y, a su vez, presentar mi renuncia al cargo de Ministro de Estado en la cartera de Justicia y Derechos Humanos. La razón que motiva mi decisión es el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas", indicó el extitular del Minjusdh.

De esta manera, Dina Boluarte envió un mensaje a la población pidiendo que elijan bien al candidato al que le otorgarán su voto en las próximas elecciones generales.