Atención extranjeros en el Perú: Anuncian campaña "FormalízateYa" para formalización migratoria que inicia este 15 de septiembre

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una noticia importante para los ciudadanos extranjeros. La Superintendencia Nacional de Migraciones dio a conocer que desde este lunes 15 de septiembre se dará inicio a una campaña de formalización migratoria dirigido a todas aquellas personas extranjeras que excedieron su tiempo de permanencia o residencia.

Cabe precisar que, la citada iniciativa denominada "FormlízateYa" no aplicará a los ciudadanos foráneos que ingresaron al Perú de manera irregular con el principal objetivo de fortalecer el control migratorio y la seguridad nacional.

Mayores detalles del proceso de formalización migratoria

Según la entidad adscrita al Ministerio del Interior, el proceso de formalización migratoria se encuentra dirigido a personas extranjeras con exceso de permanencia que tengan caducados el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP).

Al respecto, este grupo de extranjeros deberán tramitar su cambio a calidad migratoria "Especial Residente". Esta acción tendrá un costo de S/40.60 con el que recibirán su Carnet de Extranjería que tendrá validez por un año y será renovable.

En tanto, para aquellas personas quienes deseen extender su estancia y cuentan con Carné de Extranjería deberán llevar a cabo una prórroga de acuerdo a la calidad migratoria que se encuentra en vigor.

Respecto a ello, el plazo contará con 12 meses adicionales que serán prorrogables y el costo del trámite será de S/ 20.20.

Otras variantes según su situación migratoria

Cabe resaltar que, también se han presentado algunas otras variantes de acuerdo a la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros. Aquellos que tengan un trabajo que sea remunerado podrán tener la oportunida de acceder a "Trabajador Residente" a través del cual se beneficiarán con un periodo de residencia que será prorrogable. Ello tendrá un precio de S/161.40.

Otra de las calidades migratorias que brindarán beneficios es la denominada "Familiar Residente", que está dirigido a todos los ciudadanos extranjeros que tengan lazos familiares con peruanos (madres, padres, hijos menores de edad).

Esto permitirá que los extranjeros puedan realizar actividades laborales teniendo una vigencia de dos años en el caso de familiares nacionales y en el caso de parientes extranjeros residentes será por un año. Tendrá un costo de S/161.40.

Es necesario indicar que, todos los trámites podrán realizarse a través de la Agencia digital de Migraciones: https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe con el principal objetivo de evitar desplazamientos y agilizar las solicitudes.

Todos estos beneficios forman parte de la campaña de formalización migratoria "FormlízateYa" que estará disponible desde este lunes 15 de septiembre y que está dirigido para ciudadanos extranjeros.