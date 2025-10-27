Alcalde del Rímac rechaza posible toque de queda: "Nuestra economía está estancada por la seguridad"

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A menos de una semana de haber decretado el estado de emergencia en Lima y Callao, el presidente de la República, José Jerí, ha manifestado que esta medida necesita radicalizarse aún más para tener mayores resultados en la lucha contra la delincuencia que libran las autoridades.

Una de las alternativas que se maneja es instaurar el toque de queda en la capital y el primer puerto y así respaldar el trabajo que vienen ejecutando tanto la Policía Nacional del Perú como las Fuerzas Armadas.

Alcalde del Rímac rechaza posible toque de queda

Pese a que un sector de la población estaría de acuerdo con esta medida, otras autoridades se han mostrado en contra por diversas razones. Uno de ellos es el alcalde del Rímac, Néstor La Rosa, ha rechazado rotundamente esta posibilidad barajada por el Ejecutivo señalando que dicha decisión podría perjudicar la economía local la cual ya se había visto perjudicada en los últimos meses.

Incluso, el burgomaestre indicó que la instalación de módulos itinerante de seguridad como los que está colocando en diferentes puntos de su distrito, ayudarán a que la población gane mayor confianza al ver la presencia de agentes de las Fuerzas Armadas, PNP o Serenazgo cerca a ellos.

"Yo no estoy de acuerdo con el toque de queda porque creo que nuestra economía está en crecimiento y un poco estancada por la seguridad, pero esto no ayuda. Yo creo que los elementos disuasivos como este modulo itinerante van a ser de gran ayuda. Estoy convencido que el presidente va a ver y lo va replicar en todo Lima", indicó a Exitosa.

Ejecutivo evalúa decretar toque de queda en Lima y Callao.

Instalación de módulos itinerantes de seguridad

La autoridad edil rimense realizó esta declaración en el marco de la presentación del primer módulo itinerante de seguridad dentro de su distrito el cual contará con la presencia de las fuerzas del orden y de pantallas para monitorear diversos puntos los cuales ayudarán a disuadir a la delincuencia.

En esa misma línea, La Rosa aseguró que replicará estos campamentos en 5 puntos estratégicos a lo largo de toda su jurisdicción.

"Vamos a poner en Caquetá, otra en jirón Trujillo frente a Palacio de Gobierno, otra en Flor de Amancaes y otro en Alcázar. Son 5 puntos estratégicos que vamos a implementar que hará que ganemos espacio con personal en tierra, estarán Ejército, Policía y Serenazgo", añadió.

De esta manera, el alcalde del Rímac, Néstor La Rosa, se mostró en contra del posible toque de queda que pretende instaurar el gobierno de José Jerí en Lima y Callao.