Ministro Vicente Tiburcio anuncia que el Consejo de Ministros evalúa toque de queda en Lima y Callao

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que el Consejo de Ministros evalúa la posibilidad de imponer un toque de queda en Lima Metropolitana y el Callao, como parte del estado de emergencia declarado por el Poder Ejecutivo por 30 días.

El titular del sector explicó que el Gobierno se encuentra en sesión permanente para revisar la efectividad de las medidas adoptadas hasta el momento, así como para definir si es necesario reforzar las acciones de control y seguridad en las zonas más afectadas por la criminalidad.

A su salida del acto conmemorativo por el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, Tiburcio señaló que el Ejecutivo continúa evaluando los resultados de las operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

"No, eso (el toque de queda en Lima y Callao) está en evaluación del Consejo de Ministros. Estamos en sesión permanente y seguimos evaluando todo este proceso del estado de emergencia", declaró el ministro a los periodistas, dejando abierta la posibilidad de que la medida sea implementada en los próximos días.

Ministro Tiburcio tras inicio del estado de emergencia: "#DeLaDefensivaALaOfensiva contra los delincuentes"



Autoridades supervisaron el despliegue de la @PoliciaPeru y el @CCFFAA_PERU en puntos estratégicos de Lima y Callao.



🗞️ https://t.co/09LQLJLNl5 pic.twitter.com/L31CvLiN5R — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 22, 2025

"No hay espacio para la delincuencia"

El ministro enfatizó que el Gobierno mantendrá una postura firme frente a la delincuencia y el crimen organizado, subrayando que el objetivo principal del estado de emergencia es devolver la seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.

"Vamos a seguir implementando esta política que viene desde el Gobierno. Vamos a seguir siendo firmes, no hay espacio para la delincuencia, vamos a seguir trabajando", aseguró Tiburcio durante su intervención ante la prensa.

Asimismo, el titular del Interior destacó que el estado de emergencia forma parte de una estrategia nacional de lucha contra la inseguridad, que busca fortalecer la presencia policial en las calles, mejorar la capacidad operativa y ejecutar operativos focalizados en las zonas con mayor incidencia delictiva.

Tiburcio recalcó que las acciones del Gobierno no se limitarán a los controles policiales, sino que también se orientarán al trabajo de inteligencia, la identificación de bandas criminales y la prevención de delitos de alto impacto, como la extorsión y el sicariato.

Estado de emergencia: medidas y restricciones vigentes

El presidente José Jerí anunció el pasado 22 de octubre la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo de 30 días calendario, en respuesta al aumento de los actos delictivos registrados en los últimos meses.

Durante este régimen excepcional, se restringen los derechos constitucionales relacionados con la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito, tal como lo establece el artículo 137 de la Constitución Política del Perú.

Además, el decreto supremo que oficializa la medida señala que las actividades religiosas, culturales, deportivas o de cualquier tipo de carácter masivo deben solicitar autorización previa ante las autoridades competentes para su realización.

Entre las disposiciones complementarias, se incluye la prohibición del tránsito de dos personas adultas en vehículos menores motorizados, con el propósito de reducir los delitos cometidos bajo esta modalidad, especialmente los robos y ataques armados.

El ministro Vicente Tiburcio aseguró que el Ejecutivo continuará evaluando de forma técnica y constante el impacto del estado de emergencia antes de decidir si el toque de queda será finalmente implementado.