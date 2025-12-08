Alerta naranja por lluvias fuertes: Senamhi advierte precipitaciones en 11 regiones

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) publicó el aviso meteorológico N°441 que advierte de fuertes lluvias, principalmente en la selva de nuestro país. Conoce dónde y cuando sucederá en la siguiente nota.

¿Cuándo y dónde sucederá?

El aviso anuncia que estas lluvias de fuerte intensidad se prevé que se presenten por 71 horas, es decir por tres días, del 10 de diciembre hasta el 12 en 11 regiones de la selva y cercanas a dicha zona.

Durante ese periodo de tiempo se presentarán lluvias en la selva, de ligera a fuerte intensidad, las que estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Precisamente el miércoles 10 y jueves 11 de diciembre se prevén acumulados de lluvia de hasta 60 mm/día en la selva norte, alrededor de 90 mm/día en la selva centro y valores próximos a 80 mm/día en la selva sur.

El viernes 12 de diciembre se prevén acumulados de lluvia de hasta 60 mm/día en la selva norte, alrededor de 90 mm/día en la selva centro y sur. A continuación las zonas que se verán afectadas y son parte de la Alerta naranja.

Ayacucho: Huanta y La Mar

Huanta y La Mar Cusco: Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi

Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi Huancavelica: Tayacaja

Tayacaja Huánuco: Huánuco, Huacaybamba, Huamalies, Leoncio Prado, Marañon, Pachitea, Puerto Inca

Huánuco, Huacaybamba, Huamalies, Leoncio Prado, Marañon, Pachitea, Puerto Inca Junín: Chanchamayo, Jauja, Junín, Satipo

Chanchamayo, Jauja, Junín, Satipo Loreto: Requena, Ucayali

Requena, Ucayali Madre de Dios: Tambopata, Manu, Tahuamanu

Tambopata, Manu, Tahuamanu Pasco: Oxapampa

Oxapampa Puno: Carabaya y Sandia

Carabaya y Sandia San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, San Martín, Tocache

Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, San Martín, Tocache Ucayali: Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, Purus

Recomendaciones

El INDECI - COEN llamó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

El llamado lo hacen por tres días en los que registrarán fuertes lluvias en la selva, por lo que Senamhi ha encendido una alerta naranja para que los ciudadanos estén preparados.