Antauro Humala niega sentirse arrepentido por comandar el Andahuaylazo: "La intención fue noble"

16/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, Antauro Humala, hermano de Ollanta Humala, afirmó no sentirse arrepentido por haber liderado el Andahuaylazo, argumentando que el motivo de su rebelión fue para "derrocar a un tirano", haciendo clara alusión al expresidente de la República, Alejandro Toledo.

Antauro Humala no se arrepiente del Andahuaylazo

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Antauro Humala explicó que, aunque la rebelión que comandó estuvo a punto de llevar al poder a su hermano Ollanta Humala, no se arrepiente debido a que en ese momento nadie, ni siquiera él, sabía cómo terminaría actuando una vez convertido en presidente de la República.

"¿De qué me voy a arrepentir? (De haber hecho una insurrección que hubiera llevado al poder a un hombre que mira en lo que terminó) Mira, ya te dije que cuando uno hace una rebelión, no lo hace para matar policías sino para derrocar tiranos. En ese momento, yo hice una rebelión, (...) yo no sabía, nadie sabía, cómo iba a actuar el ciudadano Ollanta Humala ya en la presidencia", señaló a nuestro medio.

Enseguida, aseguró ser uno de los traicionados y damnificados: "Por eso existe la palabra traición. Fuimos traicionados, no fuimos los traidores, fuimos los damnificados y nos dejó 18 años en la cárcel, entonces cuando tú me dices si me arrepiento, bueno, esas cosas pasan en la vida", agregó.

Antauro Humala asegura que su partido aun "existe legalmente"

En otro momento, Humala, fue consultado sobre qué medidas tomaría ahora que su partido fue excluido de las nuevas elecciones 2026m dejando en claro que no se ha emitido ninguna resolución que contemple la ilegalidad de ello.

"Hasta ahora el JNE no publica la resolución en El Peruano quitándonos la restricción y le hemos dicho que nos lo entreguen porque nos hemos enterado de un asiento administrativo. (...) El JNE nos ha respondido diciendo que no van a publicar nada porque solo están haciendo caso a la sentencia del PJ, entonces hasta ahora aún existimos legalmente", precisó.





Nota en desarrollo...