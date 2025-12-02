Antonio Álvarez sobre Rutas de Lima: "Abandonar una concesión de forma intempestiva podría haber traído acciones indemnizatorias"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la decisión de Rutas de Lima de no suspender sus operaciones, tal como lo había advertido en noviembre último, el especialista en temas municipales, Antonio Álvarez, aseveró que, de haber cometido su propósito, hubieran sido sujetos a importantes demandas por abandonar sus concesiones de manera arbitraria.

Como se recuerda, la empresa envió un oficio a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ayer, lunes 1 de diciembre, señalándoles que no consideraban abandonar sus operaciones tras haberse llevado a cabo una reunión "positiva" entre ambas partes.

Implicancias de continuar con el servicio

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", Álvarez sostuvo, que la compañía iba a cometer un gran error de si dejaba a un lado sus servicios, puesto que, todo contrato tiene una "salida una prolija y responsable" ante diferencias contractuales; además, de que su exposición a nivel nacional e internacional le iba a resultar muy negativa para sus intereses.

"Abandonar una concesión de una forma tan intempestiva como pretendía hacerlo Rutas de Lima, definitivamente, pudo haber traído o todavía existe la posibilidad, de que vengan acciones fortísimas, indemnizatorias, contra esta de proceder", explicó.

A su parecer, indicó, que Rutas de Lima tuvo una "cambio estratégico de posición", al todavía mantenerse a cargo de las concesiones y que, de haberse cometido, por más que la MML asumido esa función, definitivamente el usuario iba a ser el más perjudicado en dicho disputa.

Acciones legales por parte de la MML

La Municipalidad Metropolitana de Lima denunció penalmente a Rutas de Lima, luego de que anunciara el cierre de sus operaciones de sus tramos concesionados ante la suspensión del cobro de sus peajes ubicados en Villa El Salvador y Punta Negra.

La posibilidad de suspender sus operaciones y mantenimientos viales de manera definitiva fue anunciado por Rutas de Lima a finales de noviembre, alegando falta de ingresos y el posible agotamiento de sus cajas, debido a que los servicios que ofrece, más la planilla de sus trabajadores, les demanda presupuesto mensual de S/ 25 millones.

Si bien es cierto, que en las últimas horas la empresa mencionó que "no abandonaría sus concesiones", desde la MML tomaron acciones legales contra la compañía, a través de su Procuraduría. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseveró que dicha acción cuenta con "todo su respaldo"

"El procurador tiene a su cargo precisamente esto y en el estricto cumplimiento de sus funciones ha realizado la denuncia penal correspondiente", manifestó el burgomaestre capitalino.

Rutas de Lima ratificó en más de una ocasión, su postura de "traspasar ordenadamente" sus concesiones a la MML ante la posibilidad de cerrar sus operaciones, a fin de salvaguardar la "seguridad vial" y el "buen servicio" hacia los usuarios. Desde la entidad municipal, le dieron 60 días para que hagan efectivo dicho "abandono", tras anunciar su proceso de disolución y liquidación.

Cabe precisar, el 5 de noviembre último, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac ordenó dicha medida, tras determinar la existencia de la vulneración al derecho de libre tránsito en contra de los vecinos de Lima sur y conductores en general, quienes se veía obligados a transitar por las garitas en ambos sentidos de la Panamericana Sur.