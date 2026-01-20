Temblor remeció Perú HOY, 20 de enero: AQUÍ la magnitud y el epicentro del ÚLTIMO sismo

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡No paran los temblores! Perú volvió a ser sorprendido con un sismo este martes, 20 de enero. Conoce todos los detalles de este último movimiento telúrico que alertó a la ciudadanía: magnitud y epicentro, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

Sismo sentido este martes: ¿Cuál fue la magnitud?

Nuestro país se ubica en el llamado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo, por lo cual el IGP, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir Perú. Es así como dicha institución reportó detalles del último sismo sentido este martes, 20 de enero.

De acuerdo al más reciente boletín informativo del Centro Sismológico Nacional del IGP, se revela que esta última actividad sísmica sentida hoy se registró a 20 kilómetros al norte del distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, en Ica, con una magnitud de 4.0 alrededor de las 2:37 a.m. Asimismo, se precisó que el evento tuvo una profundidad de 56 kilómetros.

El Censis también reportó que este último sismo alcanzó una intensidad nivel III en Marcona, lo que significa que fue levemente percibido, sin que hasta el momento se reporten daños personales ni materiales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0045

Fecha y Hora Local: 20/01/2026 02:37:05

Magnitud: 4.0

Profundidad: 56km

Latitud: -15.18

Longitud: -75.15

Intensidad: III Marcona

Referencia: 20 km al N de Marcona, Nasca - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 20, 2026

Temblor remeció Ica: ¿Cuál fue el epicentro?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sostuvo que el último sismo de magnitud 4.0 sentido en Ica este martes tuvo como epicentro (el Continente) Marcona, Nasca.

La entidad también reportó que esta actividad sísmica tuvo una latitud de -15.18 y longitud de -75.15 grados. A su vez, les recuerda conservar la calma en todo momento para poder evaluar la situación y brindar apoyo a los que están a nuestro alrededor.

Epicentro del sismo en Ica, este martes 20 de enero.

Ten lista la mochila de emergencia

En el marco de este movimiento telúrico en el país, las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de identificar zonas seguras y tener lista una mochila de emergencia, la cual debe contener implementos que necesiten los miembros del hogar para afrontar los desastres naturales, entre ellos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

En caso de que se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Mochila de emergencias - Fuente: Indeci

No olvides elaborar un plan de evacuación familiar y verificar las vías de salida ante una actividad sísmica en Perú, como el que se sintió este martes, 20 de enero, alrededor de las 2:37 a.m. en Ica con una magnitud de 4.0 a 20 kilómetros al norte de Marcona, en Nasca.