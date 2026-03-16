Bancada de Somos Perú otorgaría voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de Somos Perú se reunió este lunes con la premier Denisse Miralles en la sede de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) como parte de los encuentros del gabinete con el fin de obtener el voto de confianza solicitado el próximo 18 de marzo ante el Congreso de la República. Finalizada la reunión, el congresista Héctor Valer indicó que la bancada otorgaría un voto favorable.

Bancada de Somos Perú otorgaría voto de confianza

Los congresistas de la bancada de Somos Perú se reunieron la tarde de este lunes 16 de marzo con la premier Denisse Miralles desde minutos antes de la 1:00 p.m. y tuvo una duración aproximada de 1 hora y media.

Al salir de la sede de la PCM, el vocero y congresista de la bancada, Héctor Valer, señaló que la bancada otorgaría el voto de confianza al gabinete de Miralles.

"Nosotros tenemos más de 10 de gobernadores regionales en el país, más de 400 alcaldes, por esa razón, con responsabilidad total, el partido ha tomado una decisión, por la gobernabilidad, de apoyar esta gabinete así como venimos apoyando todos los gabinetes a lo largo de estos cinco años de gobierno", indicó.

El parlamentario Valer también fue consultado por un presunto cambio de la premier Miralles y descartó que esta hubiera referido sobre la renovación en este puesto. Por el contrario, confirmó que la presidenta del Gabinete Ministerial se haría presente en la cuestión de confianza.

"Ha demostrado firmeza en su cargo de premier, seguramente ella podrá aclarar este tema", refirió. Por tal razón, indicó que Miralles acudiría al Parlamento "junto a sus ministros" para la evaluación del plan de gobierno por parte de los congresistas.

Balcázar se pronunció sobre cuestión de confianza

Durante la última conferencia de prensa realizada desde la PCM junto con el presidente de la República, José María Balcázar, este refirió que el Congreso "tendrán que evaluar por los hechos que estamos haciendo" desde el Ejecutivo.

Así, resaltó el trabajo que viene realizando el Gobierno ante la crisis energética por el desabastecimiento de GNV "en el poquísimo tiempo que estamos ", indicó.

Por su parte, la presidenta de la PCM rechazó que las recientes medidas del Gobierno, como incluir más de 5 mil policías al patrullaje, busque influir en una votación favorable por parte de los congresistas.