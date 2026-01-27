ATU amplía títulos habilitantes a transportistas para incorporar buses a GNV en Lima y Callao

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) otorgó la ampliación de los títulos habilitantes de empresas de transporte, a fin de incorporar buses de mayor capacidad a GNV y eléctricos, de forma que se optimice el servicio de transporte público en Lima y Callao.

Transportistas podrán mejorar flota de buses

La medida apuesta por un servicio moderno hacia el futuro, ya que otorga estabilidad jurídica a los transportistas para que puedan invertir en mejorar su flota con energías limpias y, así, ofrecer a los usuarios viajes más seguros, menor contaminación ambiental y vehículos con mayor capacidad.

Durante la ceremonia realizada en el Parque Las Naciones, que contó con la participación de empresarios del sector transporte, el presidente de la ATU, David Hernández, señaló que esta ampliación conlleva que las empresas accedan a mejores créditos, "en busca de un transporte público digno" para la población.

"Las empresas ahora podrán acceder a mejores créditos y planificar sus inversiones a mediano y largo plazo orientadas a la renovación progresiva de su flota con buses a gas natural (GNV), eléctricos e híbridos", subrayó Hernández.

La entrega de las ampliaciones es resultado del esfuerzo de las empresas transportistas para fortalecer la formalidad y mejorar la calidad del servicio.

Por ejemplo, la empresa Transportes San Juan de la Cruz presentó su plan de inversiones y logró obtener la ampliación de su autorización para la ruta 1032 por el plazo de 14 años más.

Su ruta opera desde San Martín de Porres hasta La Victoria, donde recorre vías como Tantamayo, Palmeras y la Panamericana Norte, además de importantes zonas como el Cerro Candela, Acho y Gamarra.

También se le otorgó la ampliación de título habilitante a la empresa Transportes y Service Canada (ruta 1281), por un periodo de 11 años, y a la empresa Transportes Unidos de Pasajeros (ruta 1111) por un plazo de 4 años.

¿Dónde inscribirse para obtener ampliación de títulos si soy transportista?

Las empresas de transporte que estén interesadas en esta ampliación, deben presentar su plan de inversiones a través de la Plataforma Virtual de Trámites de la ATU.

El documento permite acreditar la disponibilidad de recursos financieros para la incorporación progresiva del 100% de la flota con tecnologías limpias.

El plan de inversiones de cada transportista debe incluir información clave del operador, como sus objetivos y compromisos, el diagnóstico de las rutas cuya ampliación se solicita, entre otros aspectos más.

En base a ello, la ATU realizará la evaluación técnica y financiera y decidirá si le otorga la ampliación por un periodo de hasta 19 años si la flota es eléctrica o hasta 13 años si está conformada por buses a GNV.