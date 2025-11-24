ATU: Fiscalía abre investigación de 60 días por incendio de minivan y agresión a fiscalizadores

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público iniciará una investigación de 60 días contra todas las personas involucradas en la agresión a fiscalizadores de la ATU el pasado 13 de noviembre, durante un operativo donde intervinieron su minivan, la cual incendiaron.

Hasta 20 años de cárcel

Tras el insólito hecho ocurrido en la avenida Javier Prado Este en San Borja, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Fiscalía dispuso abrir una investigación de 50 días y 10 días extras a raíz de la denuncia penal de la entidad contra los vándalos.

Cámaras de San Borja, San Isidro y Jesús María mostraron cómo se orquestó la agresión.

La investigación está a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Borja, por los presuntos delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de lesiones y contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro por medio de incendio en su forma agravada.

Luego del plazo dispuesto, la Depincri emitirá un pronunciamiento donde podría dictar desde los 2 hasta 8 años de cárcel (caso de lesiones) y entre 10 a 20 años de cárcel (caso de incendio de vehículos).

Agresión orquestada desde distritos cercanos

Al tratarse de una agresión orquestada por un grupo de personas, se busca identificar a los agresores directos, informantes, los que usaron sus vehículos para interrumpir la fila de las unidades intervenidas e, incluso, hasta aquellos que prestaron sus vehículos para trasladar a los agresores.

Dichas acciones como parte de la investigación se apoyarán fundamentalmente en el análisis de las imágenes que han circulado en medios de comunicación y cámaras de vigilancia de los municipios de San Isidro, San Borja y Jesús María.

Esta últimas han evidenciado cómo el grupo de vándalos se organizaba para ejecutar el ataque y que ya han sido entregados a la policía.

Parte de la evidencia incluye los resultados de las evaluaciones del médico legista a los cuatro fiscalizadores de la ATU que fueron agredidos, además de a la grúa dañada y los minivanes siniestrados.

Intervenidos incendian su propio vehículos

Durante el suceso, la minivan de placa BSU-181 había sido intervenida minutos antes en un operativo de fiscalización en San Isidro y estaba siendo trasladada al depósito mediante la grúa. Según la ATU, la unidad no tenía SOAT ni revisión técnica y acumula multas por informalidad que superan el millón 300 mil soles.

La Fiscalía abrió una investigación contra todos los que resulten responsables del ataque vandálico contra trabajadores de la ATU el pasado 13 de noviembre.