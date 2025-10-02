Autorizan expulsión de Matías Agustín Ozorio, cómplice del "Pequeño J" en el triple crimen en Argentina

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio del Interior (Mininter), autorizó a la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutar la expulsión a su país de origen del ciudadano argentino Matías Agustín Ozorio, implicado en el asesinato de tres mujeres en la ciudad de Florencio Varela, República Argentina.

El prontuario extranjero es sindicado de ser cómplice de Tony Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", en el crimen que ha conmocionado a todo el país del Río de la Plata. Ambos sujetos fueron capturados por la PNP el lunes 30 de septiembre, a la altura del puente Pucusana.

Captura de prófugos vinculados al triple crimen de Florencio Varela #Argentina 🇦🇷



🚨 #PNPInforma | En una rápida acción y mediante una intervención simultánea, agentes de la Dirección Antidrogas, en coordinación con Interpol Argentina, detuvieron en Pucusana a alias "Pequeño... pic.twitter.com/rxAZ0cfkOi — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 1, 2025

Será procesado por la justicia argentina

De acuerdo con la Resolución Ministerial N.º 1871-2025-IN, se dispone el viaje a la ciudad de Buenos Aires del Cnel. PNP Américo Alberto Berlanga Valdivia y del SOT-2 PNP Marco Alonso Medina, los días 1 y 2 de octubre, a fin de aplicar la medida sancionadora contra Matías Agustín Ozorio.

El sujeto en referencia es expulsado del Perú por haber infringido lo dispuesto en el literal d) del numeral 58.1 del artículo 58 del Decreto Legislativo N.º 1350, modificado por el Decreto Legislativo N.º 1582, dando cumplimiento además, a la Resolución Jefatural N.º 001158-2025-JZ16LIM-MIGRACIONES que dispone su inmediata salida del territorio nacional.

"Resulta importante para la Policía Nacional del Perú, por cuanto, garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa migratoria, asegurar la materialización de la expulsión en estricto respeto al marco legal vigente, y fortalecer el rol institucional en la preservación del orden interno y la seguridad ciudadana", señala el dispositivo.

Otro peruano estaría implicado

En entrevista exclusiva para Exitosa, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, señaló que otro ciudadano peruano se encuentra detenido por su participación directa en el triple feminicidio en Florencio Varela.

Según indicó el lunes 30 de septiembre, el sujeto (todavía no se reveló su identidad) mantenía relación sentimental con una mujer argentina también investigada; asimismo, habría cumplido funciones de "brazo ejecutor" al interior de la organización criminal liderada por "el Cabecilla" y su segundo al mando, conocido como "Pequeño J".

La autoridad argentina mencionó que hay al menos dos varones prófugos, quienes serían los responsables de manejar la camioneta blanca en la que las jóvenes fueron trasladadas antes de ser asesinadas. El ministro resaltó que la colaboración ciudadana ha sido fundamental, pues la sociedad argentina viene aportando información valiosa para dar con el paradero de los sospechosos.

En esa línea, Alonso destacó que el presente caso tiene un carácter internacional, puesto que, involucraría a ciudadanos tanto argentinos como extranjeros.