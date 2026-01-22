Avenida Javier Prado: Desvíos por obras de vía rápida iniciarán este 26 enero debido a la 'Noche Crema'

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El inicio de la implementación de desvíos vehiculares en la avenida Javier Prado, en el distrito de La Molina, tuvo una nueva actualización en su fecha. Si bien en un principio se tenía previsto realizarse desde el viernes 23 de enero, ahora se llevará a cabo desde la próxima semana.

Cambio de fecha por la 'Noche Crema'

La marcha blanca del plan de desvío vehicular en la avenida Javier Prado, en el marco de las obras para la construcción de un paso a desnivel vehicular y el viaducto elevado en esta zona, ahora se desarrollará desde el próximo lunes 26 de enero , así lo anunció el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

Si bien se tenía previsto a llevarse a cabo mañana viernes 23, la actualización en el día corresponde a que el sábado 24 se realizará la 'Noche Crema', en la que el club Universitario de Deportes presentará a su plantel para la temporada 2026.

La modificación en el día se debe a una estrategia técnica "para garantizar la seguridad y la fluidez" en la avenida Javier Prado, la cual es la vía principal del Estadio Monumental, recinto en el que se realizará el citado evento deportivo.

Por la magnitud de este acto futbolístico se ha dispuesto ajustar el inicio de las restricciones de tránsito a fin de evitar congestión vehicular que afecte a residentes del distrito de La Molina así como a los de Lima este.

¿Cuál es el plan de desvíos en la avenida Javier Prado?

Cabe mencionar que, la marcha blanca del plan vehicular en una de las principales arterias de Lima abarcará los días 26, 27 y 28 de enero, en los que habrá desvíos sin cierre total y efectivos de la Policía Nacional estarán presentes.

Las rutas alternativas en el sentido oeste-este, para los vehículos privados son la avenida Golf Los Incas, avenida Raúl Ferrero, avenida Las Palameras, avenida Separadora Industrial y la avenida La Molina.

Plan de desvio vehicular sentido oeste-este

Mientras que, los vehículos de carga pesada contarán con las siguientes opciones: la avenida Las Palmeras, avenida Separadora Industrial, avenida La Molina y avenida Javier Prado. Y el transporte público tendrá la ruta sobre la av. Javier Prado, pero se deberá evitar la zona de obras.

En paralelo, en el sentido este-oeste, el transporte contará con algunas rutas alternas como la avenida La Molina, avenida Separadora Industrial, jirón Paseo de los Eucaliptos, avenida Las Palmeras y la avenida Nicolás Ayllón.

Plan de desvio vehicular sentido este-oeste

Como parte de la construcción de la nueva vía rápida Javier Prado, la marcha blanca del plan de desvío vehicular de la avenida Javier Prado iniciará desde el próximo lunes 26 de enero debido a la 'Noche Crema'.