Con golazo de Jairo Concha: Universitario venció 3-1 a Melgar en segundo amistoso de pretemporada

Universitario pasó rápido la página de la derrota en su primer amistoso ante Sport Boys y ahora venció 3-1 a Melgar en un segundo encuentro de preparación. El duelo se jugó en la cancha principal del Estadio Monumental con goles de Matías Di Benedetto, Jairo Concha y Edison Flores. Para los arequipeños descontó Jhonny Vidales.

Esta vez, Javier Rabanal hizo varios cambios respecto al partido anterior especialmente en la defensa ya que ahora Williams Riveros y Aldo Corzo esperaron en la banca de los suplentes durante el primer tiempo del cotejo. En su lugar estuvieron el recién llegado Caín Fara y Di Benedetto.

Justamente, el central argentino aprovechó un buen tiro de esquina ejecutado por Jairo Concha para poner de un potente cabezazo el primero de Universitario ante el equipo dirigido por Juan Reynoso. El segundo tanto fue producto de lo que busca el estratega español para su equipo n esta temporada.

Melgar buscaba salir con la pelota bien jugada cuando de pronto Edison Flores presionó a Horacio Orzán y le robó el balón. Este cayó en los pies de Jairo Concha quien avanzó varios metros y sacó un potente remate que fue imposible de atajar para Cabezudo.

La cereza del pastel la puso Edison Flores con su estilo particular. Otra vez la presión crema hizo estragos en el fondo arequipeño hasta que la pelota le quedó en los pies del popular 'Orejas'.

Este no dudó y sacó un potente remate abajo para vencer la resistencia del portero rival. Con este marcador quedó sellado el encuentro y ahora los dirigidos por Javier Rabanal quedaron listos para recibir a la Universidad de Chile en la Noche Crema 2026.

Los equipos de Universitario y Melgar

Diego Romero, Caín Fara, Ánderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Hugo Ancajima, José Carabalí, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Edison Flores y Alex Valera.

Jorge Cabezudo, Cristian Bordacahar, Matías Lazo, Nelson Cabanillas, Javier Salas, Pablo Erustes, Gian Carlos García, Nicolás Figueroa, Ángel Obando, Bernardo Cuesta.

Es importante precisar que la U recibirá a Sport Huancayo en el arranque del Torneo Apertura el próximo 1 de febrero en Ate.

