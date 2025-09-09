Bandera colombiana izada en Tres Fronteras no tiene relación con conflicto en Santa Rosa, revela Mindef

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado domingo 7 de septiembre, la comunidad Tres Fronteras, ubicada en el Putumayo en Loreto, amaneció con una bandera colombiana izada en medio de las tensiones que se han dado con el vecino país del norte. De inmediato, integrantes del Ejército acudieron hasta el lugar para bajar dicho estandarte y luego se asentó una denuncia parara dar con los responsables.

Se investigará el suceso

Tras este hecho, diversas autoridades se han pronunciado y ahora fue el turno del ministro de Defensa, Walter Astudillo. Luego de su presentación ante el Congreso de la República, el titular del Mindef dio nuevos detalles de lo ocurrido en nuestra amazonía lo que aviva el posible conflicto con la nación cafetera.

En primer lugar, el integrante del Consejo de Ministros señaló que miembros del batallón del Ejército del Perú más cercano realizó los procedimientos de rigor para bajar esta bandera siguiendo los protocolos necesarios. A su vez, ratificó que se investigará a fondo el hecho hasta encontrar a sus autores.

"Inmediatamente enterados del hecho, se desplazaron dos patrullas del batallón de infantería de selva N°83 que se encuentra a 6.5 kilómetros de la comunidad Tres Fronteras e inmediatamente procedieron a quitar la bandera colombiana. A la vez, se hizo la denuncia correspondiente para determinar la responsabilidad", indicó.

Walter Astudillo, ministro de Defensa, descarta que izamiento de bandera colombiana en provincia de Putumayo, Loreto, no mantendría relación con los hechos ocurridos en Santa Rosa



No tiene que ver con la isla Santa Rosa

En esa línea, Walter Astudillo dejó en claro que este evento en Tres Fronteras no tiene nada que ver con lo que ocurrió semanas atrás en el distrito Santa Rosa donde también se izó una bandera colombiana. Aquella vez, el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero intentó sacar provecho de la coyuntura entre ambos países al izar el estandarte de su país.

Luego de ello, el Congreso de la República declaró persona no grata al exalcalde de Medellín quien además es muy cercano al actual presidente cafetero, Gustavo Petro.

"La hipótesis que estamos manejando es que no tiene ninguna vinculación con los hechos que se dieron en la isla Santa Rosa. Invoco a los medios de comunicación que seamos muy cuidadosos y responsables en el manejo de la información porque lo que menos se quiere es abonar a un conflicto entre dos países hermanos", añadió.

