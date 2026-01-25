Beca 18: Padres de postulantes denuncian RETRASO en resultados y temen falta de presupuesto

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la crisis por déficit presupuestal del programa Beca 18, que beneficia a miles de jóvenes, miles de padres de familia denunciaron un retraso significativo en los resultados y temen falta de presupuesto para las 20 mil becas prometidas.

"Pronabec se está burlando de la ilusión de los chicos"

En diálogo con Exitosa, Ever Flores, el padre de una postulante a Beca 18, denunció que, desde hace más de dos meses, su hija y otros jóvenes se encuentran en la espera de los resultados. Por ello, consideró que Pronabec "se está burlando de la ilusión de los chicos y padres".

"Aparentemente, no hay presupuesto para las 20 mil becas. Por la demora, definitivamente hay muchísimas sospechas (de falta de transparencia)", manifestó preocupado.

Además, Flores señaló que, cuando su hija se presentó al examen el pasado 16 de noviembre, algunos postulantes habían sido seleccionados para desarrollarlo manualmente y otros en la computadora, lo cual lo alertó de un posible ventajismo.

"Para mí, en un examen no tiene que haber ventajas ni desventajas, si para todos es el formato en hoja, pues que lo den en hoja, y si es en la computadora, lo mismo. Lo que me dijeron es que hicieron un examen para que el próximo año ya no sea manual, sino en la computadora", precisó Flores.

En ese sentido, el padre de familia exhortó a al ministro de Educación, Jorge Figueroa, y la ministra de Economía, Denisse Miralles, que "digan de una vez por todas si es que hay el presupuesto" para las 20 mil becas que se prometieron.

Minedu ante recorte de fondos de Beca 18: "Se requiere calidad"

El pasado diciembre, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, defendió la continuidad del programa y afirmó que "más que cantidad, se requiere calidad" , en referencia a las becas que se otorgarán en 2026.

La declaración se produjo tras una reunión con jóvenes becarios y exbecarios de la Red Nacional de Juventudes (Renajuv), donde el titular del sector aseguró que el Minedu mantiene coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar alternativas que permitan fortalecer el programa.

"El Pronabec debe ser fortalecido y mejorado con la participación de sus principales actores, que son los jóvenes", enfatizó.

El mensaje oficial llega en un momento de tensión: el presupuesto aprobado para Beca 18 en 2026 es de apenas S/ 50 millones, cuando se habían solicitado más de S/ 793 millones. Con ese monto, apenas se podrían financiar unas 2.000 becas, muy lejos de las 20.000 prometidas por el gobierno.