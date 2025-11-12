Bus de 'Los Chinos' fue atacado a balazos con pasajeros a bordo en la curva de Nueva Esperanza en VMT

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a los múltiples paros a nivel nacional realizados con anterioridad, el transporte público continúa siendo víctima de la criminalidad que impera en el país y una muestra de ello es el nuevo atentado contra un bus de la empresa conocida como 'Los Chinos' en Villa María del Triunfo.

Bus de 'Los Chinos' fue baleado en VMT

El hecho ocurrió cerca de la noche de este último martes 11 de noviembre cuando la unidad de la Ruta A se encontraba circulando por la curva de Nueva Esperanza. En ese momento, dos sujetos a bordo de una moto lineal aparecieron en el lugar con intenciones de hacer daño.

Cuando estuvieron cerca de la ubicación del conductor, dispararon en repetidas ocasiones contra el bus generando miedo y pánico entre los pasajeros. Por suerte, los proyectiles no impactaron en ningún usuario y tampoco en el chofer por lo que solo ocasionaron daños contra la unidad.

Pese al ataque y tener varios vidrios roto, el conductor siguió con su recorrido hasta llegar a su paradero final ubicado en Villa El Salvador. Recién ahí, reportó el hecho ante la Policía Nacional del Perú para iniciar con las investigaciones de rigor.

No podemos aceptar más muertos

Antes del último paro realizado el pasado 4 de noviembre, Martín Ojeda, vocero del Gremio de Transportistas Unidos, conversó con Exitosa para dar mayores detalles de la mesa de diálogo que se viene dando con el gobierno de José Jerí.

De acuerdo con su parecer, esta gestión ha sincerado los tiempos para enfrentar a la delincuencia contrario a lo que anunció Dina Boluarte meses atrás. Según indicó, pese a las múltiples muertes en las pistas del país, hay que dejar trabajar a las autoridades para recién comenzar a ver resultados.

Eso sí, Ojeda dejó en claro que no permitirán que sigan matando a los transportistas públicos por lo que exigirán a la Policía Nacional del Perú, Ministerio del Interior y otros organismo implementar las acciones correspondientes para hacerte frente de manera inmediata al sicariato y extorsión.

"No podemos aceptar más muertos en el sector transporte teniendo en cuenta que también llegaba a usuarios y no solo afectaba a conductores", indicó.

En resumen, un bus de la empresa 'Los Chinos', de la Ruta A, fue atacado a balazos en la curva de nueva esperanza en Villa María del Triunfo. Por suerte, ni el conductor, ni los pasajeros resultaron heridos ante este nuevo atentado.