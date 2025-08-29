Cadena Chuck E. Chesse se despide de Perú: Anunció el cierre de todas sus sedes para esta fecha

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cadena de pizzerías y juegos infantiles, Chuck E. Chesse anunció, a través de su cuenta oficial de Instagram, el cierre definitivo de todas sus puertas para este fin de semana y agradece a las familias peruanas que apostaron por la compañía de entretenimiento familiar.

Chuck E. Chesse se despide de Perú

La cadena de entretenimiento familiar, enfocado en juegos para los menores de casa, se despide luego de más de 10 años de operaciones en el país. Mediante un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, Chuck E. Chesse anunció que el cierre de puertas será este próximo 31 de agosto.

En el comunicado, la cadena agradece a las familias peruanas por su concurrencia durante los últimos años con un emotivo mensaje:

"Queremos decirles gracias: gracias a todas las familias que nos eligieron, que confiaron en nosotros para crear recuerdos inolvidables (...) Aunque nos despedimos de Perú, Chuck E. Chesse seguirá viviendo en cada recuerdo, en cada foto y en cada niño que alguna vez disfrutó de un momento especial con nosotros", expreso el equipo peruano de la compañía.

La cadena de pizzerías cuenta con cinco sucursales dentro de la capital ubicados en diversos centros comerciales como Mall Plaza Comas, Mall del Sur, Plaza San Miguel, Plaza Norte y Real Plaza Puruchuco. Todos estarán operativos solo hasta este domingo 31 de agosto. Indican, además, que el sábado 30 y domingo 31 de este mes abrirán el local de Puruchuco a las 1:30 p.m.

Para este último fin de semana de operaciones, la cadena anunció promociones en comida y bebidas como pizzas a 2x1 y 3x2 en bebidas regulares. Además, 50% sobre el precio de compra en premios y en tickets para canje de productos.

Muchos usuarios reaccionaron con tristeza ante el cierre de puertas de la cadena, sobre todo, padres de familia que reconocen a Chuck E. Chesse como un espacio de sano entretenimiento y seguridad para los engreídos de casa. Mensajes como "mis hijas disfrutaron mucho con ustedes" o "gracias por darme tarde lindas con juegos", fueron parte de la despedida expresada por sus consumidores.

Cadena Chuck E .Chesse en Perú

Chuck E. Chesse abrió su primer local en el Perú en el año 2013 y llegó a contar con ocho locales a nivel nacional: 6 en la ciudad de Lima, 1 en Arequipa y 1 en Trujillo. Al 2025, han quedado solo 5 sucursales ubicadas en la capital del país.

Este viernes 29 de agosto, hizo un anuncio a través de redes sociales donde se despide oficialmente del país pero que sin duda seguirá viviendo en los recuerdos de todos los niños que disfrutaron en sus locales.

Perú, se suma a la lista de países en los que la cadena ha reducido su presencia. Dadas las condiciones actuales de consumo hacia alternativas digitales, efectos de la pandemia