Cámara de Transporte Urbano no acatará paro del 4 de noviembre: "Es convocado por un grupo minoritario"

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese al estado de emergencia en Lima y Callao, dos choferes de transportes público perdieron la vida a manos de presuntos sicarios tras negarse al pago de cupos. A raíz de ello, un grupo importante de este sector convocó a un nuevo paro general programado para este martes 4 de noviembre.

Cámara de Transporte Urbano no acatará nuevo paro

Y a solo días de esta movilización, Exitosa conversó con el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, Ricardo Pareja, para conocer su postura ante esta situación. En primer lugar, el dirigente aseguró que el gremio que representa no se sumará a esta paralización al considerar que se ve un trabajo por parte del gobierno de José Jerí.

De acuerdo con su parecer, las palabras de otros dirigentes quienes señalaron que el paro del 4 de noviembre será general, es una fantasía ya que un importante número de empresas seguirán el acuerdo tomado el cual implica darle el beneficio de la duda al Ejecutivo ya que fue bastante positivo las reuniones que tuvieron con las autoridades en el tema de la inseguridad.

"Somos 8 organizaciones gremiales que nos hemos unido para poder evaluar la problemática del transporte y escuchar de la autoridad que nos están ofreciendo, sino también nosotros hemos presentado tres importantes temas de solución a parte de las extorsiones porque esto viene a consecuencia de la informalidad y el desorden. Le estamos dando el beneficio de la duda", indicó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, Ricardo Pareja, indicó que no acatarán el paro convocado para el martes 4 de noviembre, debido a que "han visto muchos aportes" del Gobierno de José Jerí.



📻 95.5... pic.twitter.com/eymiFwnyez — Exitosa Noticias (@exitosape) November 1, 2025

Acatarán paro cuando no cumplan con sus exigencias

En esa misma línea, Pareja dejó en claro que el gobierno se ha comprometido a atender sus demandas por lo que convocar a un paro con poco tiempo de acción es bastante perjudicial para el diálogo entre ambas partes.

Por ello, seguirán con la postura de darle el beneficio de la duda a José Jerí y todo su equipo de trabajo hasta que los resultados puedan notarse.

"Todas las organizaciones que nos hemos unido, que son un total de 280 empresas, por decisión unánime hemos firmado un acta en la cual nos comprometemos a darle el beneficio de la duda a la autoridad y de no ser atendido nuestros pedidos, ahí si justificaría un paro con fundamento real. Hemos visto profesionalismo en todo lo que nos han explicado", añadió.

De esta manera, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, Ricardo Pareja, aseguró que su sector no acatará el paro de transportistas convocado para el 4 de noviembre.