Campaña de DNI electrónico GRATIS el 12 de noviembre: Conoce dónde y quiénes serán los beneficiarios

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El miércoles 12 de noviembre se realizará una campaña gratuita de DNI electrónico (DNIe) completamente gratis. Descubre cuáles son los requisitos y dónde obtener este documento de identidad.

Trámite de DNI electrónico gratis

Como se sabe, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dejó de emitir el DNI azul y amarillo para dar paso a solo entregar el DNIe 3.0. Esta medida es parte de la campaña nacional de masificación del DNI electrónico aprobada mediante resolución jefatural 144-2025.

Dicho documento es esencial para acreditar la identidad de forma presencial y electrónica de las personas, con validez legal, y facilita el acceso a servicios digitales del Estado y la firma electrónica de documentos.

Asimismo, con esta medida de masificación del DNIe, Reniec busca no solo agilizar los trámites para los peruanos, sino también reducir las brechas y promover la inclusión de niños, adultos mayores y con personas con discapacidad en zonas de difícil acceso o en situación de vulnerabilidad.

Por ello, en coordinación con gobiernos locales, continúa impulsando iniciativas para entregar el DNI electrónico gratis a los ciudadanos de sus jurisdicciones.

¿Dónde se realizará la campaña de DNIe?

En ese marco, te damos a conocer que la entrega gratuita del documento de identidad en su nueva versión actualizada se llevará a cabo este miércoles, 12 de noviembre, en dos departamentos del sur del Perú, ¡toma nota!

En primer lugar, la Municipalidad Distrital de Pichacani-Laraqueri, en Puno, realizará la campaña especial dirigida principalmente a niños y niñas de 0 a 17 años y adultos mayores de 65 años en adelante. Según dio a conocer en su página de Facebook, los trámites que ofrecerá serán los siguientes:

Cambio de imagen (foto) de tu documento.

Renovación de DNI amarillo a electrónico.

Renovación de DNI azul a electrónico.

Caducidad y duplicado.

Estos trámites se podrán realizar desde las 8:00 a.m. hasta las 3:30 p.m. en la oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Pichacani Laraqueri. Se aconseja llegar a tiempo para no quedarte fuera de la campaña.

Requisitos para trámite en Junín

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Jauja anunció que el 12 de noviembre se llevará la campaña de DNI electrónico gratis para la población de Jauja y de sus 33 distritos. Según señalaron en sus redes sociales, el evento se realizará desde las 8:45 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la Plaza de Armas de Jauja.

Los trámites que se realizarán ese día son los siguientes:

Inscripción por primera vez.

Renovación y actualización de datos.

Duplicado por pérdida o robo.

Trámites para menores de edad, para adultos mayores y personas con discapacidad (llevar documento que lo acredite).

Trámite gratuito para personas de 18 a 49 años en condición de pobreza o pobreza extrema.

Fotografía gratuita.

Trámite gratuito para obtener DNIe.

Así es como Reniec en coordinación con dos municipios en el interior del país, en Jauja y Puno, realizan una campaña gratuita el 12 de noviembre para la obtención del DNI electrónico.